В ДНР привезли тест-системы для обнаружения коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T11:17:51+03:00

Об этом сообщили в Минздраве

Изменить размер текста: A A

Теперь в ДНР есть все необходимое для постановки диагноза пневмонии, вызванной коронавирусом. Приготовлены лаборатории и получены из России тест-системы. Об этом «КП» сообщили в Министерства здравоохранения Республики.

- Мы разработали комплекс мероприятий по предупреждению распространения коронавируса, у нас имеется все необходимое для обследования и постановки диагноза COVID-19 и лечения пациентов с этой инфекцией, - отметили в Минздраве.

Врачи протестировали туристку из Китая, которую с повышенной температурой положили в инфекционное отделение в Горловке 9 мая. Коронавирус в организме жительницы ДНР не обнаружен. Тест-система дала отрицательный результат.

На текущий момент в ДНР случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Все жители, которые выезжали в страны, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции (а таких зарегистрировано всего 15 человек), были под наблюдением врачей 14 дней, и сейчас нет никакого подозрения на коронавирус у них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С туристской из Китая, которая госпитализирована по подозрению в инфицировании коронавирусом - все в порядке!

Других пациентов с подозрением на коронавирус в ДНР нет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU