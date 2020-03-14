2020-03-14T11:17:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР привезли тест-системы для обнаружения коронавируса

Об этом сообщили в Минздраве
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР привезли тест-системы для обнаружения коронавирусаВ ДНР привезли тест-системы для обнаружения коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Теперь в ДНР есть все необходимое для постановки диагноза пневмонии, вызванной коронавирусом. Приготовлены лаборатории и получены из России тест-системы. Об этом «КП» сообщили в Министерства здравоохранения Республики.

- Мы разработали комплекс мероприятий по предупреждению распространения коронавируса, у нас имеется все необходимое для обследования и постановки диагноза COVID-19 и лечения пациентов с этой инфекцией, - отметили в Минздраве.

Врачи протестировали туристку из Китая, которую с повышенной температурой положили в инфекционное отделение в Горловке 9 мая. Коронавирус в организме жительницы ДНР не обнаружен. Тест-система дала отрицательный результат.

На текущий момент в ДНР случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Все жители, которые выезжали в страны, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции (а таких зарегистрировано всего 15 человек), были под наблюдением врачей 14 дней, и сейчас нет никакого подозрения на коронавирус у них.

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Других пациентов с подозрением на коронавирус в ДНР нет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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