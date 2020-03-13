Состояние туристки из Китая, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус в Горловке, пока не вызывает опасений
На текущий момент в ДНР случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Об этом «КП» сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Андрей Самисько.
- Все жители ДНР, которые выезжали в страны, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции (а таких зарегистрировано всего 15 человек), были под наблюдением врачей 14 дней, и сейчас нет никакого подозрения на коронавирус у них, - рассказал Андрей Самисько.
Сейчас на карантине в Республике один турист из Китая. Как «КП» сообщала, женщину с невысокой температурой госпитализировали в инфекционное отделение Горловки.
- Ее состояние пока опасения не вызывает. Сегодня утром у пациентки не было температуры, а днем снова поднялась до 37, 2 градусов, - сказали нам в горловской горбольнице.
Повышенная температура тела может быть связана не с коронавирусом, а с сопутствующими заболеваниями. Точный диагноз жительнице ДНР поставят к концу следующей недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU