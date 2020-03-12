Предпринимателям подконтрольной Киеву части Донбасса запретили продавать алкоголь украинским военным

12 Март 2020 2020-03-12T19:21:18+03:00

Связанно это с повальным алкоголизмом в частях ВСУ

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На подконтрольной Киеву территории Донбасса предпринимателям запретили продажу спиртных напитков военнослужащим вооруженных формирований Украины. Хоть запрет действует с марта 2015 года, сегодня его решили ужесточить.

- В Мариуполе руководителям и работникам предприятий торговли и ресторанного хозяйства напомнили, что на период проведения «ООС» на территории Донецкой области действует запрет продажи военнослужащим алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, - сообщили на одном из украинских новостном ресурсе.

Связанно это с повальным алкоголизмом в частях ВСУ. Только за Международный женский день, 8 марта, украинские вояки набедокурили так, что понесли потери и на некоторое было запрещено передвижение военного транспорта - из-за пьяных солдат за рулем произошло несколько ДТП.

Однако большинство магазинов продолжит продавать киевским силовикам алкоголь. Да и самогонщики не станут терять заработок, а некоторые и сами умеют «гнать» спиртное. Поэтому ситуация с алкоголизмом в ВСУ останется.

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ИСТОЧНИК KP.RU