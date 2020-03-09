2020-03-09T15:07:14+03:00
Политика

«Приняли за противника»: В Золотом солдаты ВСУ тяжело ранили двух сослуживцев

Военнослужащие ходили в поселок за новой порцией алкоголя
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: vladtime.ruФото: vladtime.ru
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В Золотом двое солдат вооруженных формирований Украины получили тяжелые огнестрельные ранения, возвращаясь с поселка с новой порцией алкоголя. Об этом сообщил официальной представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Принятые командованием оперативно-тактической группировки «Север» меры по усилению бдительности и соблюдению воинской дисциплины, а также запрету на продажу военнослужащим спиртных напитков в период празднования Международного женского дня должного эффекта не принесли, - отметил он.

Представитель оборонного ведомства Республики рассказал, что солдаты 93-й бригады ВСУ решили отметить 8 марта прямо на одной из передовых позиций в районе Золотого.

- Двое изрядно выпивших военнослужащих во главе с сержантом Плющом отправились за очередной порцией горячительных напитков в поселок, - говорит Осадчий. - Когда возвращались назад, при подходе к своим позициям, их приняли за противника и открыли огонь. В результате сержант Плющ и его напарник получили тяжелые огнестрельные ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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