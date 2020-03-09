Три ДТП, пожар и нарушение линий связи: ВСУ отметили Международный женский день

9 Март 2020 2020-03-09T19:04:24+03:00

О происшествиях в украинской армии сообщили в Народной милиции ДНР

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Военнослужащие украинских вооруженных формирований отметили Международный женский день по полной программе – из-за употребления алкоголя солдаты незалежной совершили ряд происшествий.

По данным разведки Донецкой Народной Республики 8 марта с участием ВСУшников произошло три дорожно-транспортных происшествия.

- Во всех случаях водители были в нетрезвом состоянии, - говорят в оборонном ведомстве ДНР. Военнослужащие были задержаны и переданы военной службе правопорядка. В связи с этим, от штаба «ООС» поступили указания о запрете до исхода 9 марта движения всех транспортных средств.

В Народной милиции рассказали, что боевики 28-й бригады решили отпраздновать 8 марта салютом и выпустили в небо три сигнальные ракеты – загорелась сухая трава и была нарушены проводные линии системы связи.

- В свою очередь, командование «ООС» не разобравшись поспешило, для отвода внимания общественности от нарушений со стороны ВСУ обязательств по разведению сил и средств, представило данный факт как результат обстрела со стороны НМ ДНР, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU