2020-03-12T16:08:31+03:00
Политика

Перед посевной кампанией ВСУ заминировали сельхоз поля Рассадок и Золотого

Киевские силовики установили больше тысячи мин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: mil.gov.uaФото: mil.gov.ua
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Пользуясь перемирием, украинские вооруженные формирования переоборудуют позиции, стягивают и размещают вооружение и продолжают минировать местность в Донбассе.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что киевские силовики заминировали сельскохозяйственные поля в Рассадках и Золотом.

- Накануне начала весенней посевной кампании установили больше тысячи противотанковых мин на сельхоз угодьях, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что прямой приказ о минировании полей отдал командир 72-й бригады вооруженных формирований Украины Андрей Богомолов.

- Украинские преступники, несмотря на участившиеся случаи подрыва гражданского населения и своих же военнослужащих на минных полях продолжают минирование местности, - подчеркнули в НМ ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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