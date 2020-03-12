Перед посевной кампанией ВСУ заминировали сельхоз поля Рассадок и Золотого
Пользуясь перемирием, украинские вооруженные формирования переоборудуют позиции, стягивают и размещают вооружение и продолжают минировать местность в Донбассе.
В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что киевские силовики заминировали сельскохозяйственные поля в Рассадках и Золотом.
- Накануне начала весенней посевной кампании установили больше тысячи противотанковых мин на сельхоз угодьях, - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве Республики отметили, что прямой приказ о минировании полей отдал командир 72-й бригады вооруженных формирований Украины Андрей Богомолов.
- Украинские преступники, несмотря на участившиеся случаи подрыва гражданского населения и своих же военнослужащих на минных полях продолжают минирование местности, - подчеркнули в НМ ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU