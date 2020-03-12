Украинская армия разместила бронетехнику вблизи жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе
Вооруженные формирования Украины продолжают подвергать опасности мирное население Донбасса, размещая бронетехнику вблизи жилых домов в населенных пунктах на линии разграничения.
В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что разведкой зафиксировано размещение 16 единиц бронетехники на территории Луганщины.
59-я бригады ВСУ разместила в Троицком бронетранспортер. 46-я бригада -боевую машину пехоты и три бронемашины пехоты в Станице Луганской, БПМ и семь бронемашин в Новокиевке. 72-я бригада – бронетранспортер в Золотом.
- Эти факты также подтверждаются отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов.
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ИСТОЧНИК KP.RU