Украинская армия разместила бронетехнику вблизи жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе

12 Март 2020 2020-03-12T15:04:37+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Вооруженные формирования Украины продолжают подвергать опасности мирное население Донбасса, размещая бронетехнику вблизи жилых домов в населенных пунктах на линии разграничения.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что разведкой зафиксировано размещение 16 единиц бронетехники на территории Луганщины.

59-я бригады ВСУ разместила в Троицком бронетранспортер. 46-я бригада -боевую машину пехоты и три бронемашины пехоты в Станице Луганской, БПМ и семь бронемашин в Новокиевке. 72-я бригада – бронетранспортер в Золотом.

- Эти факты также подтверждаются отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU