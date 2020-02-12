На автодороге Донецк – Новоазовск – Седово открыто движение
В Донецке идет снег и сильные порывы ветра. Брошены на расчистку все силы. Движение на автомобильной дороге Т-05-08 Донецк – Новоазовск – Седово удалось открыть. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.
- Дороги расчищены. Грузовики, автобусы и автомобили могут проезжать, - сообщили в ведомстве. – Открыли дорогу с 15.00.
Дорогу расчищали силами МЧС. С 8.00 утра движение было ограничено на двух пунктах пропуска - Успенке и Новоазовске.
- Новоазовск открыт, но ехать страшно, машину ведет на дороге. Нужно осторожно пользоваться как газом, так и тормозом, и не спешить! Я лучше опоздаю, чем попаду в аварию, - коротко сказал "КП" один из частных перевозчиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU