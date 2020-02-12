На автодороге Донецк – Новоазовск – Седово открыто движение

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:52:13+03:00

Вот так сейчас выглядит дорога на Новоазовск. ФОТО Николай Стрельцов

Грузовики и автомобили могут проезжать, но непогода добавляет риски

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В Донецке идет снег и сильные порывы ветра. Брошены на расчистку все силы. Движение на автомобильной дороге Т-05-08 Донецк – Новоазовск – Седово удалось открыть. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

- Дороги расчищены. Грузовики, автобусы и автомобили могут проезжать, - сообщили в ведомстве. – Открыли дорогу с 15.00.

Дорогу расчищали силами МЧС. С 8.00 утра движение было ограничено на двух пунктах пропуска - Успенке и Новоазовске.

- Новоазовск открыт, но ехать страшно, машину ведет на дороге. Нужно осторожно пользоваться как газом, так и тормозом, и не спешить! Я лучше опоздаю, чем попаду в аварию, - коротко сказал "КП" один из частных перевозчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU