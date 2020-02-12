Из-за снегопада в ДНР ограничили движение на республиканских трассах

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:13:44+03:00

Ситуация на дорогах ДНР снова ухудшилась. Фото: МЧС ДНР

В МЧС ДНР предупредили, куда водителям пока не следует ехать

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Сегодня рано утром Донецк и Республику засыпал мокрый снег. Ситуация на дорогах снова ухудшилась. Трассы еще не успели почистить. Поэтому в МЧС ДНР рекомендуют жителям в целях безопасности воздержаться от использования транспорта.

Также в пресс-центре МЧС сообщили, что с 8:00 12 февраля временно ограничено движение грузовых и пассажирских машин и автобусов на автомобильных дорогах общего пользования:

– Т-05-07 «Донецк – Харцызск - Амвросиевка - КПП Успенка»;

– Т-05-08 «Донецк – Новоазовск - Седово».

Также временно ограничено движение транспорта на автомобильных дорогах общего пользования:

– С051716 От /Т-05-17/ – Терновое - Петровское;

– Т-05-22 От /Н-21/ - подъезд к Саур-Могиле;

– С051730 От /Н-21/ - Мануйловка – Дмитровка.

В целях безопасности МЧС ДНР рекомендует жителям Республики воздержаться от использования автомобильного транспорта и выезда за пределы населенных пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU