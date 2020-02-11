2020-02-11T21:42:56+03:00
Общество

В Донбассе за два дня выпала месячная норма снега: 200 километров дорог расчистили горняки

В борьбу со стихией вступили все без исключения шахты крупнейших угольных объединений
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донбассе за два дня выпала месячная норма снегаВ Донбассе за два дня выпала месячная норма снегаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Месячная норма снега, выпавшая в Донецкой Народной Республике всего за два дня, заставила все коммунальные службы перейти на усиленный режим работы. Активную помощь в расчистке дорог оказали и предприятия угольной промышленности.

- В общей сложности 41 единица спецтехники очищала промплощадки шахт, подъездные пути, дороги в городах и в близлежащие поселки для возможности проезда рабочих автобусов, доставляющих горняков на предприятия и обратно; оказывала посильную помощь местным администрациям, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Министерства угля и энергетики.

В борьбу со стихией вступили все без исключения предприятия: ГП «Торезантрацит», ГП «Макеевуголь», ГП «Шахта Комсомолец Донбасса», ПАО «Шахтоуправление «Донбасс», ПАО «АП «Шахта «Ждановская», ГП «Шахта имени Засядько», ГП «Донецкая угольная энергетическая компания», РП «Донбассуглереструктуризация».

В круглосуточном режиме трудились трактора, автогрейдеры, комплексные дорожные машины, погрузчики, бульдозеры, самосвалы. От снежных заносов расчищено порядка 200 километров дорог.

По нашим данным, работники шахты «Холодная Балка» («Макеевуголь») на одноименном поселке не только убрали снег, но и распилили все рухнувшие деревья на дрова. Горняки всегда приходят на помощь в самые трудные для государства минуты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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