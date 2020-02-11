Маленькие циркачи из Донецка покорили арену Circo de Albacete в Испании

11 Февр. 2020 2020-02-11T20:25:13+03:00

Милана и Сергей выступали в числе лучших циркачей со всего мира. Фото: архив Администрации города Донецка

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Сергей Шумило и Милана Верзилова еще учатся в начальной школе, но они уже покоряют международную цирковую арену. В начале февраля ребята выступили на фестивале Circo de Albacete. И сделали это удачно. Никто из зрителей и жюри не остался равнодушным к маленьким талантам. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.

Международный фестиваль Circo de Albacete предназначен для циркачей, которые уже закалены опытом выступлений на большой сцене. Отбор кандидатов для участия проходит заранее. И только лучшие из лучших могут выступить на фестивале. В их числе оказались и наши циркачи.

Милана и Сергей учатся в донецкой школе искусств номер один. Чтобы ребята смогли достойно показать себя на фестивале, педагоги подготовили для них действительно сложную программу. Дети выступали в качестве воздушных гимнастов на ремнях. На огромной высоте под куполом цирка они исполняли акробатические трюки, которые бы не рискнул повторить даже взрослый. И все это они делали без какой-либо страховки.

— На арене одного из старейших зданий Испании Teatro Circo юные гимнасты представили свой невероятно сложный и одновременно завораживающий цирковой номер на ремнях. Работая без страховки под куполом цирка, маленькие дончане смогли раз и навсегда покорить сердца судей и зрителей, — рассказывают в пресс-службе администрации Донецка.

В итоге труды ребят и учителей оправдались. Милана и Сергей стали победителями фестиваля, а также заработали специальные призы: приз зрительских симпатий и приз от города Альбасете.

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ИСТОЧНИК KP.RU