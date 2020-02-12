2020-02-12T16:10:32+03:00
Общество

" Мы не зеки! Мы город спасаем!" На борьбу со стихией вышли и осужденные

В Донецке и ДНР продолжается снегопад
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Деревья переворачивало прямо с корнемДеревья переворачивало прямо с корнемФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Непогода в Республике продолжается. Дороги расчищают не только коммунальщики, но и шахтеры. Конечно, обычные мужики тоже выходят с лопатами. А теперь к ним присоединились и люди, отбывающие наказание.

- На борьбу с непогодой, добровольно вышли не только осужденные, отбывающие наказание в виде обязательных работ. Присоединились и другие осужденные, которые состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции Куйбышевского района Донецка. Мужчины распиливали упавшие деревья, убирали снег и ветки внутри дворов и с проезжей части, - сказали в пресс – службе минюста.

- Мы не зеки! Мы город спасаем! - Ответил одной бабушке мужчина с лопатой, у которого она спросила - кто их сюда послал.

А еще сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Куйбышевского района тоже не остались в стороне и в свободное от работы время присоединились к уборке прилегающей к инспекции территории, очистив от снега двор и тротуары.

Непогода в Донецке будет продолжаться – снег, порывы ветра, иногда дождь. Транспорт ходит плохо. Снегоочистительная техника работает, и люди, особенно прифронтовых районов ее встречают чуть ли не с ликованием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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