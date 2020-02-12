Погода на день в Донецке: 12 февраля сильный мокрый снег и гололед, до 2 градусов тепла
Погода в Донецке и Донецкой Народной Республике 12 февраля резко испортится. Рано утром пойдет сильный снег, переходящий в дождь. Он ослабнет только к вечеру. А вот юго-западный ветер будет усиливаться – до 20 метров в секунду.
На дорогах ожидается гололедица, снежный накат, налипание мокрого снега. Поэтому водителям лучше воздержаться от поездок. Или быть предельно осторожными.
Утром и днем температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Вечером прогнозируется похолодание до −2... −1.
12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Сильный ветер в этот день указывал на сырую погоду в году: «Ветер спутает погоду — быть сырому году». Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.
Если верить этой примете, то нас ожидает сырое и теплое лето.
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ИСТОЧНИК KP.RU