Погода на день в Донецке: 12 февраля сильный мокрый снег и гололед, до 2 градусов тепла

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:48:00+03:00

В Донецке будет дуть сильный юго-западный ветер – до 20 метров в секунду

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Погода в Донецке и Донецкой Народной Республике 12 февраля резко испортится. Рано утром пойдет сильный снег, переходящий в дождь. Он ослабнет только к вечеру. А вот юго-западный ветер будет усиливаться – до 20 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица, снежный накат, налипание мокрого снега. Поэтому водителям лучше воздержаться от поездок. Или быть предельно осторожными.

Утром и днем температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Вечером прогнозируется похолодание до −2... −1.

12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Сильный ветер в этот день указывал на сырую погоду в году: «Ветер спутает погоду — быть сырому году». Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.

Если верить этой примете, то нас ожидает сырое и теплое лето.

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ИСТОЧНИК KP.RU