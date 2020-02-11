Грипп в Донецке и ДНР 2020: заболевших становится больше

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:08:41+03:00

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Непогода в Донецке отразилась и на простудах, и гриппе. С 31 января по 6 февраля было зарегистрировано более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа в Донецке и ДНР.

- Это на четверть выше, чем на выше предыдущей недели, - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР.

Больше всего болеют люди в возрасте 30-65 лет. Медики отмечают смешанную циркуляцию гриппа типов А и В, с преобладанием гриппа A(H1N1).

Врачи говорят, что в группе риска и пожилые люди со сниженным иммунитетом, а так же младшеклассники. Совет медиков - нужно высыпаться, кушать больше витамин и, по возможности, избегать массовых мероприятий.

На неделе зарегистрирован один случай кори у 3-хлетнего ребенка в Макеевке.

Зарегистрирован один случай заболевания Лайм – боррелиозом у взрослого жителя Снежного. Сейчас пациент в больнице, получает необходимое лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU