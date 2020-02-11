2020-02-11T08:22:06+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: Потепление до 0 градусов, гололед и ветер

Вторник 11 февраля принесет дончанам сырость
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Зима в Донецке -явление редкое.Зима в Донецке -явление редкое.Фото: Илья Богатиков
Изменить размер текста:

Зима недолго пугала дончан морозами и ветрами. Еще вчера было -10, ярко светило солнце, а сегодня снова туман и сырость.

В Донецке 11 февраля на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. С середины дня и до его окончания будет идти снег.

Сегодня температура воздуха днем 0 градусов, ночью -4. Также ожидается усиление ветра и гололед, а потому нужно быть особенно осторожным.

В старину считалось, что с 3 по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. 11 февраля отмечается перенесение мощей святого Игнатия Богоносца. В прежние времена в этот день наши предки слушали лес: если он шумел, они ожидали оттепели.

В ТЕМУ:

От крутых сноубордов до пакетов: Как дончане устроили на Донбасс Арене горнолыжный курорт

В Донецке настала долгожданная зима и народ наверстывает упущенное

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куда звонить, если оборваны провода?
Три года тюрьмы получила жительница ЛНР, из-за пьянства которой погибли малолетние дети
В прифронтовой Ясиноватой планируют восстановить крупнейшие парки отдыха
Украинские боевики обстреляли из минометов окрестности Ясиноватой
Счастливые каникулы: Детвора из Докучаевска выступит на одной сцене с рок-певицей Юлией Чичериной
Погода в Луганске на день: 11 февраля выдастся сырым и пасмурным
Погода в Донецке на день: Потепление до 0 градусов, гололед и ветер
В Донецке на питьевом ставке мужчина провалился под лед
Непогода в ДНР активизировала аферистов: они собирают деньги якобы на покупку проводов
Погода в Донецке на 11 февраля: ожидаются сильный снегопад и шквальный ветер, на дорогах – гололедица
Командовать объединенными силами ВСУ будет генерал Наев, который обещал за сутки выйти к российской границе в Донбассе
В Донбасс приехала делегация аппарата военного атташе США
Жители Горловки снова без света
«Кинозеркало истории»: В Донецке весь год будут показывать фильмы, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне
«Чуть не сварился заживо!» Голубя, нырнувшего в горячую кашу для собак, спасли в донецком приюте «ПИФ»
Депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко: Президент Украины никогда не смоет со своих рук кровь погибших жителей Донбасса
Бояться не стоит: В МИД ДНР отреагировали на призыв Зеленского к премьер-министру Италии закрыть представительства Республики