Погода в Донецке на день: Потепление до 0 градусов, гололед и ветер
Зима недолго пугала дончан морозами и ветрами. Еще вчера было -10, ярко светило солнце, а сегодня снова туман и сырость.
В Донецке 11 февраля на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. С середины дня и до его окончания будет идти снег.
Сегодня температура воздуха днем 0 градусов, ночью -4. Также ожидается усиление ветра и гололед, а потому нужно быть особенно осторожным.
В старину считалось, что с 3 по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. 11 февраля отмечается перенесение мощей святого Игнатия Богоносца. В прежние времена в этот день наши предки слушали лес: если он шумел, они ожидали оттепели.
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ИСТОЧНИК KP.RU