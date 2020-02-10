Бояться не стоит: В МИД ДНР отреагировали на призыв Зеленского к премьер-министру Италии закрыть представительства Республики

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:26:20+03:00

Представительства ДНР и ЛНР находятся в Вероне и Турине

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Глава министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова дала оценку просьбе президента Украины Владимира Зеленского к премьер-министру Италии – закрыть представительства республик Донбасса в Вероне и Турине.

Никонорова отметила, что представительства в Вероне и Турине были зарегистрированы с учетом всех необходимых требований национального и международного права.

- Поэтому недавние просьбы на уровне первых лиц третьих государств относительно закрытия центров – это всего лишь беспочвенные инсинуации, в правовом государстве их бояться не стоит, - сказала министр.

Напомним, что на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент Украины попросил закрыть представительства ДНР и ЛНР и выпустить из тюрьмы карателя Виталия Маркива, которого приговорили к 24 года. Однако итальянский политик не стал отвечать на заявления украинского гаранта конституции.

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ИСТОЧНИК KP.RU