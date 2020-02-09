На встрече в Италии Владимир Зеленский настаивал на закрытии представительств ДНР и ЛНР

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:47:21+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Италию решал «большие» государственные дела. В частности, на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте настаивал на закрытии представительств ДНР и ЛНР. А еще просил за карателя Виталия Маркива, которого в Италии осудили на 24 года лишения свободы.

- Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня, – заявил Зеленский.

Джузеппе Конте не стал комментировать спич президента Украины о Маркиве. Как и призыв о ликвидации представительств республик Донбасса.

Кстати, встреча проходила на фоне усиления обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР. От огня из 122-миллиметровых пушек в районе Золотого погибли четверо защитников ЛНР, еще четверо были ранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU