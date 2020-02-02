2020-02-02T13:52:15+03:00
Политика

Донецкий политолог: Зеленский пытается втиснуть США в «нормандский формат»

Президент Украины на встрече в Киеве с госсекретарем США просил его прислать спецпредставителя по Донбассу
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Зеленский попросил Помпео прислать из США партнера - ему страшно одному вести переговоры с Путиным. Фото: ОПУЗеленский попросил Помпео прислать из США партнера - ему страшно одному вести переговоры с Путиным. Фото: ОПУ
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Госсекретарь США Майк Помпео, побывавший с визитом в Киеве 30 и 31 января, пообещал улучшить стратегическое партнерство с Украиной, продолжить военную поддержку и всячески содействовать в присоединении к НАТО. А Владимир Зеленский попросил Помпео назначить спецпредставителя США для «мирного урегулирования» конфликта в Донбассе и «деоккупации» Крыма.

- Я выразил надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента, – сказал Зеленский.

СПАСТИ ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА

Напомним, что в сентябре 2019 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Его переговоры с Россией зашли в тупик. Сценарий Волкера с миротворцами привел бы к резне в Донбассе. Об этом не раз заявлял президент России Владимир Путин.

- Без Америки никуда - Зеленский идет по пути Порошенко, пытается втиснуть США в «нормандский формат», поэтому попросил Помпео прислать спецпредставителя по Донбассу, – говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – По проблеме урегулирования конфликта в Донбассе Курт Волкер вел переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым. Если США назначат нового спецпредставителя, то пока неизвестно, кто будет представлять Россию в этом формате переговоров. И будут ли вообще вестись переговоры на этом уровне.

Также политолог считает, что визит Помпео в Киев продиктован намерением спасти Дональда Трампа от импичмента. Голосование в сенате по вопросу об отстранении от власти президента США назначено на 5 февраля. В вину Трампу ставится якобы намерение приостановить военные поставки на Украину в обмен на компромат на демократа Джо Байдена.

- Если Трамп удержится в должности, то в ноябре его ждут новые испытания - выборы в президенты США, - отмечает Кузьменко. – Трампу будет важно продемонстрировать успехи на «украинском фронте». Но при этом любой компромисс могут воспринять в Америке как уступку Москве. Это минус для избирательной кампании в США, где сейчас сильны антироссийские настроения. Вероятно, что на переговорах по Донбассу снова будет топтание на месте. Если не произойдут какие-то более серьезные события в мире.

АМЕРИКА ВЕЗДЕ СВОЙ НОС ЗАСУНЕТ

После Киева Майк Помпео отправился в Минск. Там он тоже говорил о Донбассе и готовности поспособствовать поиску путей разрешения конфликта.

- Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем, - подчеркнул госсекретарь.

Действительно, Америка уже столько дров наломала на Украине, начиная с Майдана, что осталось только не ней «жениться» – сделать своим штатом. И не сваливать проблему на Россию. Как будто она дала волю кровавому нацизму в незалежной и развязала войну.

- В конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить кризис, - заявил Помпео в Минске, пытаясь «отпетлять» от ответственности за содеянное.

Эти лукавые слова госсекретаря США конкретизировал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Мол, Минск поддерживает любые форматы переговоров по урегулированию в Донбассе, в том числе с участием США.

Ну, вот опять про то, что Земля круглая и без Америки даже на другом краю света не обойтись…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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