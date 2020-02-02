Командование украинской армии в Донбассе вдвое занизило потери войск в январе

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:51:22+03:00

Украинские солдаты часто гибнут из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Фото: Пресс-центр штаба ООС Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В ВСУ 48 человек погибли и 66 были ранены

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Украинские полковники и генералы всячески скрывают от верховного главкома Зеленского и своего народа потери, которые несет армия в Донбассе. В Управлении Народной милиции ДНР разоблачили ложь командования операцией объединенных сил (ООС).

- По официальным данным, опубликованным штабом ООС, потери за месяц составили 11 человек погибшими и 38 ранеными. По имеющейся в нашем распоряжении информации, в январе погибли 48 человек и 66 были ранены, – сказано в сообщении УНМ.

Среди наиболее частых причин гибели силовиков – подрывы на минах, инциденты в результате неуставных отношений и суицид.

В УНМ рассказали о нескольких случаях, характерных для украинских формирований. Так, на позициях в районе Павлополя 21 января покончил с жизнью старший сержант Негода из разведывательного взвода 109-го батальона 10-й бригады.

Во время несения боевого дежурства на наблюдательном пункте в районе села Троицкое 25 января совершил самоубийство солдат Ошурко из состава артиллерийской разведки 40-й артиллерийской бригады.

В районе города Дзержинск 18 января в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП старший прапорщик Ефимов. В результате он двое гражданских пассажира получили тяжелые травмы и переломы.

В районе Красногоровки пьяные старший сержант Кругляк и старший солдат Мищенко из 28-й бригады получили сильные ожоги из-за неосторожного обращения со средствами обогрева.

Тем временем, в докладе командующего ООС Владимира Кравченко отмечается, что подразделения разведки с возложенными на них задачами не справляются. Генерал ходатайствует для выполнения поставленных задач привлекать подразделения Национальной гвардии, которые укомплектованы радикалами.

Кстати, это в тему о старшем сержанте Национальной гвардии Виталии Маркиве, которого итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы за убийство двух журналистов под Славянском. Следствие утверждает, что он вел разведку и корректировал огонь минометчиков из 95-й бригады ВСУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU