Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Италию решал «большие» государственные дела. В частности, на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте настаивал на закрытии представительств ДНР и ЛНР. А еще просил за карателя Виталия Маркива, которого в Италии осудили на 24 года лишения свободы.

Напомним, что гражданин Украины и Италии, бывший сержант карательного батальона Виталий Маркив был обвинен в том, что корректировал огонь минометов, от которого 24 мая 2014 года погибли в Славянске итальянский фотограф Андреа Роккелли и российский журналист Андрей Миронов. Этой весной в Милане будет рассматриваться апелляция по делу Маркива.

- Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня, – заявил Зеленский.

При этом он не назвал фамилии украинских минометчиков, которые в тот день обстреливали Славянск. А Джузеппе Конте не стал комментировать спич президента Украины о Маркиве. Как и призыв о ликвидации представительств республик Донбасса.

Кстати, встреча проходила на фоне усиления обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР. От огня из 122-миллиметровых пушек в районе Золотого погибли четверо защитников ЛНР, еще четверо были ранены.

Именно в Золотое на разведение войск приезжал Зеленский в октябре. Утверждал, что президент Украины – не лох. А теперь украинские генералы и полковники растоптали все договоренности, которые были достигнуты накануне и на самой встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже.

Получается, что Зеленский все-таки лох. Его слабость, как главы государства, уже многим очевидна. Выступления комика в «Вечернем квартале» имели больший вес, чем его заявления в роли президента Украины. И европейские политики тоже это видят.

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