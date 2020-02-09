2020-02-09T15:33:40+03:00
Политика

Военнослужащий ЛНР: У украинской армии ежегодное февральское обострение

Боец с позывным Фокс рассказал, что ВСУ стали обстреливать даже днем
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: vchaspik.uaФото: vchaspik.ua
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Ежегодно у вооруженных формирований Украины происходит февральское обострение. Об этом рассказал военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным Фокс.

Боец служит в районе населенного пункта Золотое-5. Он рассказывает, что киевские силовики при обстрелах используют минометы и тяжелую артиллерию, которая запрещена Минскими соглашениями.

- Украинские войска ведут целенаправленный огонь из тяжелой артиллерии и минометов по нам, а также по мирному населению. Они осознали свою безнаказанность и стреляют даже днем, чего раньше почти не было, - говорит Фокс. – У украинской армии ежегодное февральское обострение, с чем оно связано, не до конца ясно.

Несмотря на непрекращающиеся провокации украинских войск – Народная милиция Республики не открывает ответный огонь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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