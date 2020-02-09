Военнослужащий ЛНР: У украинской армии ежегодное февральское обострение
Ежегодно у вооруженных формирований Украины происходит февральское обострение. Об этом рассказал военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным Фокс.
Боец служит в районе населенного пункта Золотое-5. Он рассказывает, что киевские силовики при обстрелах используют минометы и тяжелую артиллерию, которая запрещена Минскими соглашениями.
- Украинские войска ведут целенаправленный огонь из тяжелой артиллерии и минометов по нам, а также по мирному населению. Они осознали свою безнаказанность и стреляют даже днем, чего раньше почти не было, - говорит Фокс. – У украинской армии ежегодное февральское обострение, с чем оно связано, не до конца ясно.
Несмотря на непрекращающиеся провокации украинских войск – Народная милиция Республики не открывает ответный огонь.
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ИСТОЧНИК KP.RU