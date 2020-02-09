2020-02-09T11:11:30+03:00
Политика

В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточен поселок

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ ведут обстрел по поселку с вечераВСУ ведут обстрел по поселку с вечераФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать горловское направление. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что киевские силовики ведут обстрел поселка шахты 6/7. ВСУ стреляют с населенного пункта Шумы.

- В результате обстрела была повреждена линия электропередач, поселок полностью обесточен, - рассказали в Совместном центре.

В ведомстве отметили, что обстрел продолжается. На данный момент зафиксирован 21 выстрел с 82-миллиметровых минометов. По поселку выпущено и 20 гранат из АГС.

Напомним, что вчера вечером Украина нанесла по Горловке массированный минометный удар. Под обстрел попал поселок шахты 6/7. Выпущено пятнадцать мин калибром восемьдесят два миллиметра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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