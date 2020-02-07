2020-02-07T23:21:06+03:00
Общество

«Родился в рубашке»: В сети появилось видео чудесного спасения мужчины от падающего дерева

Сейчас одна из главных опасностей, связанных с непогодой в Донецке, это «деревопад» [видео]
Никита МАКАРЕНКОВЕкатерина Сорока
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На борьбу со снежной стихией брошены все силыНа борьбу со снежной стихией брошены все силыФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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С вечера пятого февраля деревья в Донецке не выдерживают испытания снегопадом и просто ломаются. Хорошо, если они падают на землю. Но чаще всего в зоне риска оказываются машины и прохожие.

Сегодня в социальных сетях завирусилось видео, на котором дерево обвалилось всего в метре от прохожего. Но он быстро отреагировал на треск и успел отскочить, пока дерево не упало рядом.

Кроме того, своими действиями он также предупредил водителя автомобиля, который ехал на встречу. Автомобиль затормозил недалеко от места происшествия. Вот так внимательность спасла жизни, как минимум двух людей. Неизвестно, что могло произойти, если бы прохожий был в наушниках или говорил с кем-то по телефону.

— В рубашке родился! — пишут пользователи соцсетей. — Теперь у мужика второй день рождения.

Напомним, вчера из-за непогоды в Республике погибли три человека. В Макеевке на женщину упал столб, а на трассе под Новоазовском перевернулся автобус - двое погибших, в числе которых – беременная женщина.

Дерево чуть не прибыло прохожего. Видео: vk.com/donetsk.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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