Одно из ведомств Республики взялось за помощь донецкому приюту для животных «ПИФ»

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:21:57+03:00

Деньги, которые жертвуют доброжелатели, идут на стерилизацию животных и их содержание. Фото: архив приюта "ПИФ"

Изменить размер текста: A A

Центр развития молодежных инициатив Республики при министерстве молодежи, спорта и туризма проведет добровольческую акцию для донецкого приюта для животных ПИФ. Об этом сообщили сотрудники Центра в социальных сетях.

— 30 января состоится добровольческая акция «Помоги четвероногому другу» в ПИФ. Все желающие могут записаться и узнать, что необходимо взять в приют. Присоединяйся к нашей добровольческой акции, не будь равнодушным. Ведь даже маленькая незначительная вещь для вас, может стать очень ценной для четвероногого друга, — говорится в сообщении Центра.

Суть акции очень проста. Если вы желаете помочь ПИФу через Центр развития, то нужно написать организатору акции. У него спросить, что нужно собачкам в приюте, и после договориться о передаче вещей.

Напомним, что приют для животных ПИФ существует за счет помощи доброжелателей из социальных сетей. Они помогают приюту денежными переводами, лекарствами и другими необходимыми вещами.

Сейчас вольеры ПИФа забиты под завязку. Там живет около 800 собак. Некоторые из них требуют особого ухода. Поскольку животные в приют, как правило, попадают очень истощенные, больные или покалеченные от рук живодеров.

Кроме того помочь приюту можно денежным переводом по одному из реквизитов:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

WEB-Money: U264359439215 Гривна (UAH) E835235950990 Евро (EUR) R509399475348 Российский рубль (RUB) Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

«Создать государственные приюты и ввести ответственность за жестокое обращение с животными»: дончанин создал петицию

Евгений Каминский утверждает, что наказание для живодеров должно быть серьезным – вплоть до тюремного заключения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU