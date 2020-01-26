«Создать государственные приюты и ввести ответственность за жестокое обращение с животными»: дончанин создал петицию

26 Янв. 2020 2020-01-26T08:41:36+03:00

Евгений Каминский утверждает, что наказание для живодеров должно быть серьезным – вплоть до тюремного заключения

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Дончанин Евгений Каминский создал на сайте общественного движения «Донецкая Республики» петицию «Государственная программа в отношении домашних и бездомных животных».

Евгений призывает создавать государственные приюты для бездомных животных, проводить перепись домашних животных с последующим их обязательным чипированием и ввести ответственность не только за издевательства над животными, а и за выброшенных на улицу.

- Очень жаль бездомных животных, большинство которых стали таковыми из-за безответственности хозяев! – говорит «Комсомолке» автор петиции. - Животные не должны страдать, а жестокое отношение к ним, подобно историям о «Комбате» из Горловки и «Флешки» из Донецка, просто ужасают.

Фото: mnenie.oddr.info

Каминский считает, что наказание для живодёров должно быть серьезным - вплоть до тюремного заключения.

- Мы должны быть ответственны за наших меньших братьев! Если мы будем молчать, то проблема не решиться! – сказал житель Донецка Евгений Каминский.

Подписать петицию можно - здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU