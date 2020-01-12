«Цена вопроса – рубль»: Дончане готовы сами сброситься на решение проблемы бездомных животных

Дончане предложили самостоятельно решить вопрос с бездомными животными, видя полное отсутствие инициативы со стороны властей. Для этого предложили просто внести в ежемесячную квартплату дополнительно рубль или два на содержание приютов и стерилизацию животных.

- Проблема бродячих собак в нашем городе встает с каждым годом все острее и острее, а администрация, к сожалению, никак не может с ней справиться, - написала в соцсети дончанка София Захарова. – В одном городе я увидела такое объявление: «Есть такое предложение: население нашего города составляет почти 450 тысяч человек, почему бы не включить в наши квитанции по оплате коммунальных услуг графу «содержание бродячих собак» с платой в 1-2 рубля на чел. (согласитесь, деньги-то смешные, даже для малообеспеченных) но в месяц по 1-2 рубля с 450 тысяч человек - это уже очень внушительная сумма, которой, я думаю, должно хватить и на организацию, и на содержание приюта для бездомных животных». Мне эта мысль понравилась. К тому же в Донецке куда больше, чем 450 тысяч жителей. Хотелось бы узнать мнение дончан.

Дончане в подавляющем большинстве согласились с Софией и даже предложили увеличить сумму.

- Да хоть 5 рублей, лишь бы они пошли в дело, - ответила Ольга Березовская.

- Думаю, это предложение, над которым стоит задуматься руководству города. Очень люблю собак, но несколько раз попадала в ситуации, когда готова была пойти на крайние меры, - поддерживает ее Наталья Усачева.

Но многие усомнились, что средства дойдут к адресату и помогут решить проблему бродячих животных.

- Наше правительство с содержанием малообеспеченных людей не может разобраться, куда им ещё и о бродячих животных беспокоиться. Не царское это дело. Не верю, что они будут решать этот вопрос, им легче отдать приказ умертвить всех животинок, кто бегает по улицам. Я только не пойму, куда будут уходить эти сборы? – усомнилась дончанка Елена Доронина. - Убить бездомное животное правительству легче, чем создать ему дальнейшие нормальные условия для жизни в том же приюте. Вечером разбросали отраву во дворах и возле помоек, а утром машину прислали, чтобы трупики собрать.

Ее слова подтверждает руководители донецких приютов для бездомных животных.

- Пока не будет программы по животным (бродячим и домашним), пока не будет идентификации всех домашних животных, пока не будет закона, реально карающего за жестокое обращение с животными, пока не будет стерилизации в больших объёмах за короткий период- приюты можно строить и наполнять до бесконечности, - добавила руководитель приюта «ПИФ» Виктория Васильева. - А с налогом, который предлагалось ввести не единожды, не получалось по какой-то серьёзной причине.

- Если сейчас остро не поднять на уровне нашего правительства и Народного Совета этот вопрос, то поверьте, сколько не будет приютов, они будут переполнены всегда, - вторит ей Ирина Волик, руководитель приюта «4 лапки».

Итак, никакие денежные средства не будут работать, пока не примут закон об ответственном отношении к животным, с полной базой животных и прописанными нормами ответственности. Но со своей стороны дончане готовы к инициативе власти. Готова ли сама власть, посмотрим.

- Надо постоянно проводить профилактику бесконтрольного размножения, - заметила кинолог Ольга Дмитрук. - Образовывать население. А то "мальчику нужна девочка, а то характер испортится", а "девочка хочет стать мамой, а то болеть будет" - как же глупы эти дежурные фразы! И ведь даже многие ветеринары рекомендуют животное повязать, чтобы якобы излечить от каких-то проблем. Люди не хотят думать, люди не грамотны в вопросах воспроизводства собак и кошек и ответственности за них, им не вдалбливается это со школьной скамьи.

А пока суть да дело, приюты пытаются как-то выжить и решить проблемы подкидышей самостоятельно. Пока что им в этом нелегком деле помогают исключительно неравнодушные люди.

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