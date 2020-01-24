2020-01-24T11:55:22+03:00
Общество

В Донецке хотят начать раздельный сбор мусора

Нововведения начнутся с Куйбышевского района города
Екатерина Сорока
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Инициативу с сортировкой мусора предложили добровольцы из экологического движения «Зеленый Донбасс». Фото: rg.ruИнициативу с сортировкой мусора предложили добровольцы из экологического движения «Зеленый Донбасс». Фото: rg.ru
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Во многих странах и в том числе в Российской Федерации уже долгое время практикуется тенденция по раздельному сбору мусора. Такая система не причиняет вреда окружающей среде. Ведь отсортированный мусор не сжигается в печах, а отправляется на переработку.

Такую систему хотят, наконец, ввести и в Донецке. Нововведение сначала испробуют в Куйбышевском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты ДНР.

—Представители инициативной группы «Зелёный Донбасс» презентовали социально-экологический проект по раздельному сбору мусора в одном из районов Донецка. Он предполагает установку отдельных контейнеров для органических и неорганических отходов, их дальнейшую сортировку и переработку, — говорится в сообщении.

Кроме того этот проект с раздельным сбором мусора поможет Республике и экономически. При условии, если им заинтересуются представители малого бизнеса:

— траты на сбор, транспортировку и сортировку мусора возлагаются на предпринимателей;

— государство получает налоги от бизнеса;

— на улицах уменьшится количество стихийных свалок;

— улучшится общая санитарная обстановка;

—бизнес получит еще одну отрасль для роста;

— увеличится количество социально-экологических проектов.

Напомним, что в 2019 году было несколько важных событий, которые повлияли на людей, и они начали больше беспокоиться об экологии. Например, макеевский школьник Кирилл Самойлов запустил «ЭКОCHALLENGE». Его поддержали единомышленники за пределами Республики. А чуть позже дончанка Надежда стучалась в двери ведомств, чтобы в городе создали пункты для сбора пластика и батареек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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