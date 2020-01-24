В Донецке хотят начать раздельный сбор мусора
Во многих странах и в том числе в Российской Федерации уже долгое время практикуется тенденция по раздельному сбору мусора. Такая система не причиняет вреда окружающей среде. Ведь отсортированный мусор не сжигается в печах, а отправляется на переработку.
Такую систему хотят, наконец, ввести и в Донецке. Нововведение сначала испробуют в Куйбышевском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты ДНР.
—Представители инициативной группы «Зелёный Донбасс» презентовали социально-экологический проект по раздельному сбору мусора в одном из районов Донецка. Он предполагает установку отдельных контейнеров для органических и неорганических отходов, их дальнейшую сортировку и переработку, — говорится в сообщении.
Кроме того этот проект с раздельным сбором мусора поможет Республике и экономически. При условии, если им заинтересуются представители малого бизнеса:
— траты на сбор, транспортировку и сортировку мусора возлагаются на предпринимателей;
— государство получает налоги от бизнеса;
— на улицах уменьшится количество стихийных свалок;
— улучшится общая санитарная обстановка;
—бизнес получит еще одну отрасль для роста;
— увеличится количество социально-экологических проектов.
Напомним, что в 2019 году было несколько важных событий, которые повлияли на людей, и они начали больше беспокоиться об экологии. Например, макеевский школьник Кирилл Самойлов запустил «ЭКОCHALLENGE». Его поддержали единомышленники за пределами Республики. А чуть позже дончанка Надежда стучалась в двери ведомств, чтобы в городе создали пункты для сбора пластика и батареек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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