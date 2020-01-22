Горячая линия Минздрава ДНР: По каким вопросам можно звонить

В 2014 году, в разгар боевых действий, в Донецке создали Министерство здравоохранения. Из–за оттока врачей в условиях неразберихи, людей, которым требовалась медицинская помощь, направляли в работающие клиники и сообщали, где взять жизненно важные лекарства. И сейчас для многих пациентов горячая линия Минздрава – последняя инстанция.

Каждый день на горячую линию Министерства здравоохранения звонят около 50 человекФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

– Люди, которые звонят нам, уже эмоционально накалены, – рассказывает корреспонденту «Комсомолки» один из операторов горячей линии – кризисный психолог Артем Ломанов. – Они связались с Минздравом, пройдя тернистый путь, поэтому не только разъясняем им план дальнейших действий, но и успокаиваем.

Каждый день на горячую линию Министерства здравоохранения звонят около 50 человек по самым разным вопросам.

Где взять лекарства и вакцины?

В начале войны в разных городах ДНР работали социальные аптеки. В них по направлениям врачей жителям выдавали бесплатные лекарства и вакцины, поступающие в Республику по линии гуманитарной помощи из Российской Федерации. Сейчас все гуманитарные медикаменты распределяют по подведомственным Минздраву лечебным учреждениям.

– Пациенты, которые находятся в стационаре, обеспечиваются бесплатно теми лекарствами, которые есть в наличии в больнице, – рассказал Артем Александрович.

Каждый день на горячую линию Министерства здравоохранения звонят около 50 человекФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Где сделать операцию?

Этот вопрос тоже часто задают сотрудникам горячей линии. Они подсказывают, в какие клиники можно обратиться. Нередко у пациентов возникает следующий вопрос: «Где взять дорогостоящие медикаменты для проведения операции?» Если в самой больнице нет необходимых препаратов, то их по возможности могут выделить из резерва, сформированного Министерством здравоохранения.

– Для этого подайте обращение через сайт Минздрава (раздел «Общественная приемная»). Прикрепите документы о назначении этих лекарств. Проблема каждого рассматривается индивидуально. Мы стремимся оказать помощь по–максимуму, – прокомментировала заведующая сектором по работе с обращениями граждан общего отдела Министерства здравоохранения ДНР Елена Руденко.

Как пожаловаться на врача?

Из всего количества звонков около 10 процентов – это жалобы на неправомерные, как считают пациенты, действия врачей.

– Действительно, бывает, что врачи некорректно относятся к пациентам, не подсказывают, где взять лекарства, – рассказывает Артем Ломанов. Сотрудники горячей линии разъясняют, что граждане могут и сами, напрямую, обратиться к руководителю учреждения здравоохранения для решения своих вопросов. Если оно подведомственно местной власти, то – в управления здравоохранения соответствующей администрации. Также можно написать на сайт Минздрава или прийти в общественную приемную.

Каждый день на горячую линию Министерства здравоохранения звонят около 50 человекФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Если пациент сомневается в правильности поставленного ему диагноза – он также может обратиться в Министерство здравоохранения. Чиновники рассмотрят случай на специально созданной комиссии, подключив ученых из Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького.

По словам сотрудников горячей линии, примерно 80 процентов жалоб на врачей не подтверждается.

– Нередко конфликты возникают из–за элементарного недопонимания пациентов, и после разговора все становится на свои места, – отметил кризисный психолог горячей линии Минздрава.

Как попасть на консультацию к республиканскому специалисту?

Жители закреплены за больницами по месту жительства. Иногда терапевты не видят оснований направлять на дообследованные вверенных пациентов в республиканские больницы. В таких случаях тоже можно обратиться в Министерство здравоохранения.

Тогда уже при необходимости республиканский специалист направит на лечение в стационаре одной из ведущих больниц. Обращаются в Минздрав и для содействия организации медицинского стационара на дому. И по ряду других вопросов.

В каких случаях звонить не надо

Некоторые пациенты и их родственники звонят на горячую линию буквально по всем волнующим поводам. Те же вопросы соцпомощи (получение инвалидных колясок, протезов и другое) не в компетенции Минздрава. Равно как и выдача продуктовых наборов из гуманитарных конвоев.

Телефоны «Горячей линии» Министерства здравоохранения ДНР:

+38 (062) 304–27–41, +38 (050) 269–11–80, +38 (071) 308–49–12.

Общественная приёмная Минздрава:

+38 (062) 300 35 54; бульвар Пушкина, 34, 1–й этаж, 107–й кабинет

График работы общественной приёмной и «Горячей линии»:

с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

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