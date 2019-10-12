2019-10-12T21:37:14+03:00
Общество

"Он попал даже в паблик Эсквайра": Школьник из Макеевки призвал сверстников убирать свои города

Пока Грета выступает и претендует на Нобелевку, школьник из Макеевки самостоятельно убирает мусор в своем городе и объединяет единомышленников
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
Поделиться:
Кирилл не предполагал, что его призыв убирать мусор, где живешь, обретет такую популярность. Фото: архив Кирилла СамойловаКирилл не предполагал, что его призыв убирать мусор, где живешь, обретет такую популярность. Фото: архив Кирилла Самойлова
Изменить размер текста:

Кирилл Самойлов из Горняцкого района Макеевки неожиданно для самого себя стал звездой интернета. О нем даже упомянул паблик известного журнала Esquire. Просто парень разместил фото на своей страничке ВКонтакте, как убрал мусор на макеевском ставке и предложил последовать его примеру.

- Сегодня информация об этом субботнике распространилась среди 16 миллионов Интернет-пользователей. Посты набрали 33 тысячи лайков. Читатели пишут положительные отзывы. Более тысячи человек оставили комментарии с мыслью о том, что мы растим достойное поколение. Это очередной раз доказывает, что молодежь Донецкой Народной Республики – пример для всего мира, - рассказали в общественном движении "Молодая Республика".

По инициативе Кирилла, был запущен экологический флешмоб #ЭКОCHALLЕNGE, который вышел на международный уровень. Эстафеты уже приняли регионы Российской Федерации: Астраханская область, Калининградская область, Томская область. "Комсомолка" связалась с героем, когда он вернулся с уроков.

Об инициативе Кирилла упомянул даже Эсквайр. Фото: vk.com

Об инициативе Кирилла упомянул даже Эсквайр. Фото: vk.com

- Все началось с того, что я убрал мусор в одном из районов своего города, написал об этом и меня поддержали мои друзья из "Молодой Республики", - рассказал Кирилл, который учится в 11 классе макеевской школы и состоит в общественном движении "Молодая Республика". - На следующий субботник у ДК Капитальный со мной пришли уже 15 моих друзей. Эту эстафету мы передали нашим ровесникам в России и они ее поддержали.

Кто-то становится звездой интернета, как Грета, выступая на митингах по экологии, а кто-то молча выходит на улицу и убирает самостоятельно свои города.

- На самом деле не так много времени нужно, чтобы навести порядок там, где ты живешь, а затем поддерживать чистоту, - уверяет Кирилл. - Все, что требуется для уборки - мешки и рукавицы, мы приобретаем сами - это вполне по силам любому. Про машину, которая вывезет собранное нами на свалку, мы договариваемся в администрации района и там всегда идут нам навстречу. Вообще, было бы желание, любой вопрос можно решить.

Кирилл признался, мечтает, чтобы Донбасс станет примером для подражания.

- Возможно когда-нибудь не мы будем на кого-то равняться, а будут равняться на нас, - сказал он.

И хочется верить, что у него получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрые дела: Твори добро »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Популярная художница расписывает детдома в Орловской области
Анна Ненко выросла в приюте в городе Мценске. А сейчас ее картины украшают частные коллекции в России и Европе. Часть денег, заработанных от продажи полотен, она тратит на то, чтобы порадовать и удивить детей-сирот
Руководитель волонтерской организации Елена Романенко: «Донбассить я не перестану, пока мои земляки в беде»
«Комсомолка» пообщалась с человеком, который смог объединить вокруг себя сочувствующих Донбассу и организовать без копейки бюджетных средств 27 гуманитарных «негосударственных конвоев» в ЛДНР [фото]
В 12 городах России жители смогут бесплатно проверить свертываемость крови
Акция пройдет 14 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калуге, Казани, Кемерово, Туле, Екатеринбурге, Краснодаре и трех городах Архангельской области. Она приурочена к Всемирному дню тромбоза, с которым, по статистике, связана каждая четвертая сме
Чтобы гений не стал хулиганом: в Эрмитаже расскажут о дислексии
Этим расстройством страдали Стив Джобс, Моцарт, Энштейн. Уже много лет проблемы дислексии обсуждают во всем мире и помогают людям с такой особенностью. Россия к этой акции присоединилась впервые
Как день рождения девочки превратился в благотворительный проект, который помогает сотням людей
В Москве уже семь лет проходят детские благотворительные балы. Организаторы надеются, что им не только удается собирать средства для фондов, но и научить детей делиться своим теплом и помогать тем, кто в беде
«Если воспитанник хочет быть похожим на волонтера, это очень ценно»: Добровольцы помогают трудным детям в приюте
В приюты попадают не те дети, у которых нет родителей, а те, у которых сложная жизненная ситуация. У этих ребят еще есть шанс вернуться домой, в семью - им только нужно помочь
Новости 24
Украинские СМИ готовят провокацию в Донбассе
В Донецке в парке Щербакова ребята из студенческих отрядов устроили большой праздник
ВСУ минируют участок, где должно состояться разведение войск
Солдаты ВСУ отравились «просрочкой»
Украинские националисты начали зачистку «сепаратистов» в Золотом
Девушки из ЛНР поборются за корону международного конкурса красоты в Турции
«Народный креатив»: На одной из многоэтажек Донецка появилась необычная мозаика из пластиковых крышек
В электронной очереди на получение паспорта РФ зарегистрировалось больше 6 тысяч жителей ЛНР
Шесть собак из донецкого приюта «ПИФ» поехали в новые семьи в Россию
В Луганске у предпринимателя изъяли ювелирные украшения на 15 миллионов рублей
ВСУ ведут массированный обстрел ДНР: обесточен поселок Коминтерново
«Вот у кого нужно учиться любить жизнь» В Донецке спасли собаку, которую переехал комбайн
Украина дооборудует позиции в Золотом
В результате обстрела ВСУ в Коминтерново поврежден дом
Считайте хвостики! Сколько котиков можно провозить через таможню ДНР
Избил до смерти собственного отца: Полиция ДНР задержала 43-летнего макеевчанина
Макеевский парень убрал мусор и стал звездой интеренета
К границам Республики ВСУ тянут технику, а украинские националисты вступают в разборки с силовиками
"Иные встречают так, будто у меня день рождения": Как проходит перепись населения 2019 в ДНР
Эх, раз, еще раз: Вопрос о разведении сил поднимут снова в Минске
Одолеем снегопады и гололед! Донецк во всю готовится к зиме
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному Егору Бойко
В Донецке состоится конкурс молодых талантов «Горячее сердце»
В Горловке столкнулись фура и троллейбус: обошлось без жертв
Третья попытка разведения сил в Донбассе потерпела фиаско
Украина не подтвердила готовность к разведению сил и средств в Золотом
«Я самый лучший в мире взломщик!» Соцсети удивил попугай из контактного зоопарка с необычной способностью