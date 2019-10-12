"Он попал даже в паблик Эсквайра": Школьник из Макеевки призвал сверстников убирать свои города

Кирилл Самойлов из Горняцкого района Макеевки неожиданно для самого себя стал звездой интернета. О нем даже упомянул паблик известного журнала Esquire. Просто парень разместил фото на своей страничке ВКонтакте, как убрал мусор на макеевском ставке и предложил последовать его примеру.

- Сегодня информация об этом субботнике распространилась среди 16 миллионов Интернет-пользователей. Посты набрали 33 тысячи лайков. Читатели пишут положительные отзывы. Более тысячи человек оставили комментарии с мыслью о том, что мы растим достойное поколение. Это очередной раз доказывает, что молодежь Донецкой Народной Республики – пример для всего мира, - рассказали в общественном движении "Молодая Республика".

По инициативе Кирилла, был запущен экологический флешмоб #ЭКОCHALLЕNGE, который вышел на международный уровень. Эстафеты уже приняли регионы Российской Федерации: Астраханская область, Калининградская область, Томская область. "Комсомолка" связалась с героем, когда он вернулся с уроков.

Об инициативе Кирилла упомянул даже Эсквайр. Фото: vk.com

- Все началось с того, что я убрал мусор в одном из районов своего города, написал об этом и меня поддержали мои друзья из "Молодой Республики", - рассказал Кирилл, который учится в 11 классе макеевской школы и состоит в общественном движении "Молодая Республика". - На следующий субботник у ДК Капитальный со мной пришли уже 15 моих друзей. Эту эстафету мы передали нашим ровесникам в России и они ее поддержали.

Кто-то становится звездой интернета, как Грета, выступая на митингах по экологии, а кто-то молча выходит на улицу и убирает самостоятельно свои города.

- На самом деле не так много времени нужно, чтобы навести порядок там, где ты живешь, а затем поддерживать чистоту, - уверяет Кирилл. - Все, что требуется для уборки - мешки и рукавицы, мы приобретаем сами - это вполне по силам любому. Про машину, которая вывезет собранное нами на свалку, мы договариваемся в администрации района и там всегда идут нам навстречу. Вообще, было бы желание, любой вопрос можно решить.

Кирилл признался, мечтает, чтобы Донбасс станет примером для подражания.

- Возможно когда-нибудь не мы будем на кого-то равняться, а будут равняться на нас, - сказал он.

И хочется верить, что у него получится.