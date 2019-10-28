«Поможем нашему городу стать чище»: Дончанка борется за открытие в городе пунктов по сбору батареек и пластика

СЕГОДНЯ 18:13 2019-10-28T18:13:18+03:00

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Дончанка по имени Надежда в начале октября начала исследовать тему того, как можно безопасно для природы избавиться от батареек и пластика в Республике. Официальный сайт комитета по охране экологии Республики посоветовал несколько пунктов приема батареек в Донецке. Девушка отправилась в эти пункты, но все пошло не по плану.

— Я пошла сдавать свои накопленные батарейки в один из пунктов. Долго блукая, я позвонила в комитет по охране экологии и поинтересовалась, куда же именно нести свои пожитки, — пишет Надя в соцсетях. — Мне в достаточно вежливой форме рассказали, что в Донецке нет действующих пунктов приема батареек или пластика.

После провальной попытки девушка не остановилась. Она снова позвонила в комитет по охране экологии и поинтересовалась, что делать с батарейками и пластиком. По ее словам, четкого ответа ей не дали. Но посоветовали написать письма во все министерства Республики, чтобы они рассмотрели идею создания рабочих пунктов приема батареек. Такой вызов Надежду не остановил.

— В письмах нужно полностью изложить проблематику, а также выявить пути решения. Предложить разные варианты и подкрепить все это дело подписями. Я готова написать эти письма. Мне уже ответило много человек, что готовы подписаться под этим обращением, — добавила Надежда.

Чтобы поддержать инициативу девушки нужно перейти по ссылке и оставить в комментариях под постом Фамилию Имя и Отчество и электронную почту. Каждый такой комментарий будет считаться «подписью».

«Комсомолка» разбирается в ситуации со сбором использованных батареек и пластика. Материал об этой проблеме появится на нашем сайте в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU