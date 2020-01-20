Солдатов 59-й бригады ВСУ задержали при попытке сбыта стрелкового оружия в Донбассе

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:51:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В украинских вооруженных формированиях крепчает воровство оружия, боеприпасов и матобеспечения. Зачастую это курируется непосредственно руководителями бригад. Бывают случаи, когда солдаты и самостоятельно организовывают бизнес.

Бороться с контрабандой оружия вроде бы и начали. Однако говорить о ее результативности не стоит. Только в одной бригаде пресекли торговцев, как в другой партии украденного и проданного растут.

Час от часу украинские полицейские проводят контрольные закупки. Так представители правоохранительных органов пресекли попытку продажи стрелкового оружия в Мироновском.

- В районе населенного пункта Мироновский нарядом полиции была пресечена попытка незаконного сбыта стрелкового оружия военнослужащими 59-й бригады. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. В соединении работает комиссия под руководством первого заместителя главного инспектора Минобороны Украины генерал-майора Василия Мартынюка, - рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУшники разгромили сельский магазин в Донбассе и подрались с покупателями

Причастны к этому военнослужащие 59-й бригады (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU