Солдатов 59-й бригады ВСУ задержали при попытке сбыта стрелкового оружия в Донбассе
В украинских вооруженных формированиях крепчает воровство оружия, боеприпасов и матобеспечения. Зачастую это курируется непосредственно руководителями бригад. Бывают случаи, когда солдаты и самостоятельно организовывают бизнес.
Бороться с контрабандой оружия вроде бы и начали. Однако говорить о ее результативности не стоит. Только в одной бригаде пресекли торговцев, как в другой партии украденного и проданного растут.
Час от часу украинские полицейские проводят контрольные закупки. Так представители правоохранительных органов пресекли попытку продажи стрелкового оружия в Мироновском.
- В районе населенного пункта Мироновский нарядом полиции была пресечена попытка незаконного сбыта стрелкового оружия военнослужащими 59-й бригады. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. В соединении работает комиссия под руководством первого заместителя главного инспектора Минобороны Украины генерал-майора Василия Мартынюка, - рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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ИСТОЧНИК KP.RU