2020-01-17T13:42:08+03:00
Общество

Украинский паспорт в ДНР является легальным - Денис Пушилин

Глава ДНР развенчал слухи о том, что паспорт незалежной - вне закона
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Украинские паспорта пока действительны. ФОТО: apostrophe.uaУкраинские паспорта пока действительны. ФОТО: apostrophe.ua
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Жители Республики стоят в очередях за получением республиканских паспортов. В то же время, не без помощи украинских СМИ, стали ходить слухи, что людей задерживают с паспортами Украины. Наши эксперты усомнились в справедливости такого подхода. А в интервью Русской Весне Глава ДНР сделал разъяснение:

— На сегодняшний день уже почти 62 тысячи жителей Республики получили российское гражданство. И с каждым днём желающих становится только больше.

У нас пока нет основополагающего закона о гражданстве, и его принятие будет возможным лишь после того, как Украина исполнит свои обязательства по выполнению Минских договоренностей.

Поэтому украинский паспорт является легальным документом, удостоверяющим личность, и имеет такую же законную силу, как паспорт гражданина ДНР и Российской Федерации. Вопрос о запрете на его использование на территории Республики сейчас не стоит, - сказал Денис Пушилин.

Ттем временем, вопрос о задержании людей с украинскими паспортами возник еще во время новогодних праздников - когда отменили комендантский час. И если встречали молодых людей с украинскими паспортами - патрульные вели в райотдел, снимали отпечатки. Сейчас комендантский час вернули, но людей с украинскими паспортами продолжают приглашать в райотдел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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