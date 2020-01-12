Как получить в Донецке паспорт ДНР: С января изменены реквизиты миграционных служб

12 Янв. 2020 2020-01-12T22:26:14+03:00

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С 1-го января 2020 года изменились реквизиты миграционных служб ДНР и порядок их уплаты (Приказ Минфина №184).

- Теперь перед подачей документов на паспорт ДНР вы должны принести в ЦРБ распечатанный и заполненный бланк А4 «Распоряжение на перевод». Реквизитов на стендах ЦРБ больше нет, - рассказала депутат Народного Совета и руководитель группы «Паспорт РФ в ДНР и ЛНР. От и до» Анастасия Селиванова. - Жизнь простых людей резко усложнилась. Сначала нужно где-то взять пустой бланк А4, который нужен ЦРБ. Распечатать его. Посетить Миграционку и сфотографировать новые реквизиты перед зданием (если никто их не сорвал в связи с острой личной необходимостью). Вернуться в банк, заполнить бланк А4 и оплатить госпошлину. Иногда между ЦРБ и Миграционкой – от 1-го до 3-х километров. И стоит это учесть…особенно инвалидам и пожилым людям.

Для того, чтобы хоть как-то облегчить жизнь людей, которые подают документы на паспорт ДНР, Анастасия Селиванова подготовила ШАБЛОНЫ «Распоряжение на перевод» ВСЕХ МИГРАЦИОННЫХ СЛУЖБ Республики + ОБРАЗЕЦ заполнения.

Вам нужно только его скачать, распечатать и внести свои личные данные. После этого пойти в банк, предъявить распечатанный документ и оплатить 250 рублей госпошлины.

ОБРАЗЕЦ заполнения – https://yadi.sk/i/uDShBE5EnWimRw

Шаблоны 1. Донецк (на Лагутенко) – https://yadi.sk/i/AIiLlhribmMhoA 1.1. Буденновский район – https://yadi.sk/i/H6o_RrTqkJJFfg 1.2. Ворошиловский район – https://yadi.sk/i/JZCchgU59Cnv6w 1.3. Калининский район – https://yadi.sk/i/EeMjyH-34hmXXw 1.4. Киевский район – https://yadi.sk/i/qRZPkp7qh6iDKw 1.5. Кировский район – https://yadi.sk/i/dhXspcjNMbpm1g 1.6. Куйбышевский район – https://yadi.sk/i/xwwMQ4_tqVI1UA 1.7. Ленинский район – https://yadi.sk/i/iRIonfhFBK-dAA 1.8. Петровский район – https://yadi.sk/i/tma5MfOqjG0nLQ 1.9. Пролетарский район – https://yadi.sk/i/ZJ0MUiHbHDqlgQ

2. Горловка – https://yadi.sk/i/_6u4TBAlgU2XyA 2.1. Калининский район – https://yadi.sk/i/oL1-CpcU452gVQ 2.2. Никитовский район – https://yadi.sk/i/oQaOIj2AzOGUtg 2.3. Центрально-Городской район – https://yadi.sk/i/UT6qWCXXxH_BBA

3. Макеевка – https://yadi.sk/i/45gMHocYwqDwCQ 3.1. Горняцкий район – https://yadi.sk/i/tKAii1M3dBfp3Q 3.2 Кировский район – https://yadi.sk/i/zKDfIgrT5OaqdQ 3.3. Советский район – https://yadi.sk/i/5DIv9CKhJaBilg 3.4. Центрально-Городской район – https://yadi.sk/i/-ykNkXL4U8lTPA 3.5. Червоногвардейский район – https://yadi.sk/i/0GS2C5-xBpMuJw

Амвросиевка и Амвросиевский район – https://yadi.sk/i/eDMzZPz4df9ZsA Дебальцево – https://yadi.sk/i/Y3NlYVLR49VsEQ Докучаевск – https://yadi.sk/i/ivig4v1Lz8YOBA Енакиево – https://yadi.sk/i/jtxmOppw08BHjg Зугрэс – https://yadi.sk/i/eSN9G4CgGHk2gg Иловайск – https://yadi.sk/i/eSN9G4CgGHk2gg Кировское – https://yadi.sk/i/86x2nQPuGMc4gw Новоазовск и Новоазовский район – https://yadi.sk/i/GlXRXSKD881I5g Снежное – https://yadi.sk/i/u5_WOi1s3tb29A Старобешево и Старобешевский район – https://yadi.sk/i/QDmMYfbyUwaCyw Тельманово и Тельмановский район – https://yadi.sk/i/gvGJUqySroFkbQ Торез – https://yadi.sk/i/gu3MMdat2HMCPQ Харцызск – https://yadi.sk/i/eSN9G4CgGHk2gg Шахтерск – https://yadi.sk/i/u2BeYGSs9hVqow Ясиноватая – https://yadi.sk/i/hO1-37-qT1-csg

ИСТОЧНИК KP.RU