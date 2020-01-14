2020-01-14T21:47:05+03:00
Общество

Какой срок действия у временного удостоверения личности в ДНР?

Разъяснение дали в Миграционной службе
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Жителям с временной справкой пенсии платить не прекращают. Это касается и выплат пособий.ФОТО: ВКонтактеЖителям с временной справкой пенсии платить не прекращают. Это касается и выплат пособий.ФОТО: ВКонтакте
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В Миграционной службе (МС) Республики рассказали - когда необходимо получить временное удостоверение личности. Это особенно актуально, когда возраст подходит к смене фотографии, получению паспорта по возрасту, потере паспорта и так далее.

Согласно раздела IV Порядка оформления и выдачи паспорта гражданина ДНР, утвержденного приказом МВД ДНР от 02.04.2019 № 360, лицу по его заявлению подразделением МС выдается временное удостоверение личности гражданина ДНР.

- Оно оформляется в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления о его выдаче и предоставления одной фотографии 35х45 мм. Срок действия — до одного месяца с возможностью продления еще на один месяц, — заявили в Миграционной службе Республики. - Но если за два месяца паспорт еще не готов, житель может обратиться с заявлением о выдаче нового временного удостоверения.

Важно, что временное удостоверение личности гражданина ДНР действует на территории Республики как документ, удостоверяющий личность, кроме случаев, когда по законодательству необходимо предъявление паспорта гражданской принадлежности. То есть, к примеру, к нотариусу, с ним не примут - нужен только паспорт.

Но есть и хорошая новость - жителям с временной справкой пенсии платить не прекращают. Это касается и выплат пособий.

- В полиции могут придраться, пригласить проверить справку, но, как правило, стражи порядка не лютуют, если справка настоящая, - сказал "КП" житель Донецка, который оформляет республиканский паспорт третий месяц и живет по временной справке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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