Задерживают ли в ДНР людей с украинскими паспортами?

Впервые о такой тенденции – задерживать людей с паспортами незалежной – заговорили в новогодние праздники, когда был отменен комендантский час. Мол, патрули усилили, и кто гулял с паспортом ДНР – не трогали, а вот кто без него, или с украинским – приводили в райотдел, «катали» пальцы, вносили в базу.

Комендантский час вернули, но вот приглашать «побеседовать» в райотдел владельцев украинских паспортов продолжают.

На днях наблюдала картину: на рынке возле железнодорожного вокзала одна продавщица буквально собрала вокруг себя небольшой митинг. Ее окружили. В основном, мужчины.

- Я вам говорю – только что на моих глазах парня увели в полицию, - вещала женщина. – Он предъявил паспорт Украины и его увели! Просто беспредел!

Мужчины молча соглашались с продавщицей, а я поспешила узнать – так ли это.

- Да, приглашаем в райотдел, если предъявляют украинский паспорт, - сказал наш источник в правоохранительных органах. – Нам нужно знать – сколько еще людей ходит с этими паспортами, занести в базу. Никаких препятствий на работе, при получении паспорта ДНР у них не будет.

- Получается не совсем логично: работающему человеку крайне сложно из – за волокиты получить республиканский паспорт…

- Согласен. Моя б воля – дал бы эти паспорта за одни сутки!

- А так все жители, которые никуда не уезжают в течении всей войны, еще и как преступники, что ли.

- Нет, процедура в райотделе займет не больше 30 минут. Это выборочный контроль, сейчас время военное, сами понимаете.

Тем временем, украинские СМИ пытаются «хайпануть» именно на том, что сейчас буквально хватают всех поголовно с украинскими паспортами.

- В Минских соглашениях нет пункта об обязательном получении республиканского паспорта, - говорит «КП» юрист Владимир Игнатов. – Тотальных проверок нет. И провести в райотдел для установления личности могут и с паспортом ДНР, и с временной справкой. Мое мнение – было бы не справедливо задерживать людей только из – за украинского паспорта. Ведь получить республиканский – крайне хлопотно. Нужно увеличить количество пунктов по приему документов, тогда бы и очереди исчезли. Миграционная службы не сидит же в одиночестве, без посетителей. Но процесс получения по – прежнему долгий.

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