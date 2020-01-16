2020-01-16T17:02:49+03:00
Звезды

Донецкий музыкант снял клип на песню о войне в Донбассе

Клип вышел на годовщину празднования освобождения донецкого аэропорта от украинских боевиков [видео]
Екатерина Сорока
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Раньше Сергей Лысенко участвовал в боевых действиях по обороне Горловки. Но потом автомат в руках заменила гитара. Фото: youtube.comРаньше Сергей Лысенко участвовал в боевых действиях по обороне Горловки. Но потом автомат в руках заменила гитара. Фото: youtube.com
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15 января донецкий музыкант Сергей Лысенко презентовал свой новый клип о войне в Донбассе на песню «Не стреляй».

Песня Лысенко уже успела стать народной. Впервые ее услышали еще в 2017 году. Тогда же появился первый клип на эту композицию. Снят он был впопыхах и на скорую руку. Но он быстро собрал большое количество просмотров. Сегодня на старом клипе «Не стреляй» в YouTube счетчик показывает 36.6 тысяч просмотров. Победить этот показатель новому видео будет не так уж и просто.

Эту песню я написал от души. Как-то к нам в аэропорт приехали телевизионщики, но их не впустили. Тогда мы с ними записали клип на эту песню в окрестностях моего родного района. В интернете его посмотрело много людей, — рассказывал Сергей журналистам «Комсомолки» в далеком 2017 году.

Новый клип Сергею Лысенко помогали создавать сотрудники министерства информации Республики. Но даже в этот раз не удалось запечатлеть музыканта на фоне аэропорта. Зато сама презентация пришлась как раз на памятную дату.

В этот день, 15 января пять лет назад, Первый Глава ДНР Александр Захарченко объявил об освобождении донецкого аэропорта от украинских «киборгов».

«Комсомолка» делится свежим видео музыканта.

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Сергей Лысенко новый клип на песню "Не стреляй".! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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