Новая песня Юлии Чичериной стала саундтреком к фильму «Позывной «Донецк»

В канун годовщины освобождения донецкого аэропорта в кинотеатре «Звездочка» презентовали фильм «Позывной «Донецк». Режиссером его стал военный корреспондент, поэт, руководитель проекта «WarGonzo» Семен Пегов. До этого им был снят фильм, посвященный первому Главе ДНР Александру Захарченко «Его Оплот».

Уже не впервые песню к его фильмам исполняет рок-певица Юлия Чичерина. Не стала исключением и эта лента.

Нахожу Юлю среди желающих взять у нее комментарий или хотя бы автограф.

- Ой, а можно с вами сфотографироваться? Я просто еще ни разу не была на вашем концерте, – просит какая-то восторженная девушка.

Юля легко соглашается.

- А вы точно из Донецка? Не диверсант? Просто жить все время в Донецке и ни разу не услышать выступление Юли – сложно, - шучу я и мы все вместе хохочем.

- Юля, а ты помнишь наш красавец-аэропорт до войны? – спрашиваю ее, когда нам удается найти укромное место, чтобы пообщаться.

- Да, это были какие-то гастроли или фестиваль в Донецке, и мы летели сюда из Киева, - вспоминает она.

- Сейчас звучит, как фантастика! А потом не раз ты была в уже разрушенном аэропорту. Какие ощущения?

- Видеть все это больно и страшно. И сколько я там ни бывала, а меня приглашали выступать перед бойцами и мы не раз там проводили съемки, привыкнуть к этому невозможно. Знаешь, когда приближаешься к аэропорту и с каждым метром деревья по обе стороны дороги становятся все короче и короче, а уже у самого аэропорта от них торчат из земли одни щепки и ты понимаешь, какой тут творился ад. Ощущение, что ты герой постапокалиптического фильма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/755055" frameborder="0"></iframe> Новую песню Юлия Чичерина исполнила после фильма "Позывной "Донецк".Юлия АНДРИЕНКО

- Вопрос для тебя может наивный, но не страшно там было?

- В такие моменты что-то отключается и осознание настигает тебя уже потом. Но самые тяжелые ощущения у меня были не в аэропорту, а в Желобке, это в ЛНР. И тоже не во время съемок, а накрыло, когда уже просматривала отснятые кадры. Там рядом со мной, одетой в броник и каску, был мой верный Рекс. А начнись что, как бы я его защитила? Наверное, упала бы сверху и накрыла собой. А если бы он испугался и побежал? Все эти мысли будто обрушились на меня, я смотрела на экран и плакала…

- В конце этого фильма ты будешь исполнять свою новую песню?

- Да, с Семеном Пеговым у нас уже сложился творческий союз. Так было и с первым фильмом «Его Оплот», и с новой лентой. Думаю, так будет и с будущим фильмом про Дебальцево. Семен писал стихи, я – музыку. Песня «Воздушная гавань» задумана, как колыбельная матери. Ее уже нет на свете, она погибла и ждет своих детей. А сыновья воюют по разные стороны окопа и однажды в бою убивают друг друга. И вот слова матери, для которой они по-прежнему остаются родными детьми: «Только вы, ребята, найдите путь, палачи друг другу – мне сыновья». Это настоящая трагедия, на самом деле.

- Юля, теперь очень многие считают, что там, где стоял аэропорт, его больше быть не должно, мол, энергетика смерти и боли в этом месте зашкаливает. Что скажешь?

- Думаешь? – в задумчивости Юля замолкает и тут же соглашается, - Ну, ладно! Пусть будет в другом месте. Но только обязательно будет! Донецку аэропорт необходим. Да и я, признаться, устала к вам на машине добираться.

- Недавно тебя поблагодарил за участие в освобождении из плена 85-летний Мехти Логунов, которому Украина давала 12 лет, по сути, этим приговором подписав пожизненное харьковскому ученому.

- Да, очень трогательное обращение получила от Мехти, растрогал меня до слез. Просто, когда его увидела впервые с абсолютно белой бородой и в красной куртке, мне показалось, что это Деда Мороза посадили в тюрьму. И этот взгляд, полный страданий… Я постаралась помочь ему информационно, насколько это было в моих силах. Это человек потрясающей душевной силы. Потому что он застал ребенком еще ту войну. Его сложно убедить, что фашизм это здорово и навязать ему какие-то чуждые ценности. И нам всем учиться у него нужно этой стойкости.

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