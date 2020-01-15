2020-01-15T19:08:49+03:00
Общество

Крещение в Горловке 2020: Список мест массового купания на праздник

На Крещение в Горловке 2020 городские власти организовали четыре места, где можно окунуться в прорубь
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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По прогнозам синоптиков, погода в Донецкой Народной Республике в воскресенье 19 января будет пасмурнойПо прогнозам синоптиков, погода в Донецкой Народной Республике в воскресенье 19 января будет пасмурнойФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Четыре места для массового купания на Крещение в Горловке 2020 определили городские власти.

11:00 - 16:00 - Площадка возле лодочной станции водоёма №2 в парке «Юбилейный»

10:00 - 16:00 - «Кировские пруды» ж/м «Солнечный»

11:00 - 14:00 - Водоём «Яловый» пос. «Гурты»

10:00 - 13:00 - Водоём «Кондратьевский»

Традиционно в этот праздник принято троекратно погружаться в прорубь. Однако из-за аномально теплой для января погоды – рубать прорубь во льду не придется. Все желающие совершить омовения будут заходить в воду с берега.

По прогнозам синоптиков, погода в Донецкой Народной Республике в воскресенье 19 января будет пасмурной. Температура воздуха будет до -3 градусов мороза.

Напомним, что определены места купания в Донецке и Макеевке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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