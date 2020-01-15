Крещение в Горловке 2020: Список мест массового купания на праздник
Четыре места для массового купания на Крещение в Горловке 2020 определили городские власти.
11:00 - 16:00 - Площадка возле лодочной станции водоёма №2 в парке «Юбилейный»
10:00 - 16:00 - «Кировские пруды» ж/м «Солнечный»
11:00 - 14:00 - Водоём «Яловый» пос. «Гурты»
10:00 - 13:00 - Водоём «Кондратьевский»
Традиционно в этот праздник принято троекратно погружаться в прорубь. Однако из-за аномально теплой для января погоды – рубать прорубь во льду не придется. Все желающие совершить омовения будут заходить в воду с берега.
По прогнозам синоптиков, погода в Донецкой Народной Республике в воскресенье 19 января будет пасмурной. Температура воздуха будет до -3 градусов мороза.
Напомним, что определены места купания в Донецке и Макеевке.
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ИСТОЧНИК KP.RU