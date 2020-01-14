2020-01-14T21:47:21+03:00
Общество

Крещение в Макеевке 2020: Список мест массового купания на праздник

На Крещение в Макеевке 2020 организовали пять мест, где можно окунуться в прорубь
Екатерина Сорока
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На Крещение в Макеевке 2020 администрация города организовала районные торжества. Фото: irk.aif.ruНа Крещение в Макеевке 2020 администрация города организовала районные торжества. Фото: irk.aif.ru
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Уже совсем скоро, 19 декабря, наступит православный праздник Крещения Господня. В этот день уже по старой доброй традиции макеевчане побегут на водоемы, чтобы окунуться в проруби.

Специально на Крещение в Макеевке 2020 администрация города организовала пять площадок для массовых купаний на этот праздник. Место и время начала мероприятия указаны ниже.

6.00 — Водоем в жилом массиве «Октябрь» (Кировский район, район пруда Батман);

9.00 — Пруд пикник-парка «Роща» (Червоногвардейский район, ул. Сигова, 52);

11.00 —Пруд «Волчок» (Горняцкий район, ул. Новопролетарская);

12.00 — Живоносный родник Пресвятой Богородицы (Советский район, в районе с. Орехово);

13.00 — Макеевское водохранилище (Кировский район).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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