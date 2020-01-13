Крещение в Донецке 2020: полный список мест, где можно будет окунуться в прорубь

13 Янв. 2020 2020-01-13T21:16:14+03:00

Где на Крещение в Донецке можно будет окунуться в прорубь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

«Комсомолка» приводит перечень мест массового купания на Крещение в Донецке в 2020 году

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Власти Донецка организовали десять мест, где на Крещение в Донецке в 2020 году можно будет окунуться в прорубь.

В Калининском, Буденовском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Петровском и Пролетарском районах будет по одному проруби. В Ворошиловском - три. В Киевском районе нельзя будет искупаться.

Одно из самых популярных мест, где дончане смогут пройти обряд омовения – лодочная станция в парке Щербакова.

- В освященную прорубь можно будет окунаться с 9.00, - рассказали «КП» в администрации города Донецка. – Там будут организованы торговые точки, бесплатное угощение чаем и палатка с подогревом для переодевания.

Места массового купания в Донецке:

Ворошиловский район

Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова - лодочная станция

Ворошиловский район

Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова - 2-ой городской ставок

Ворошиловский район

ул. Набережная, 153 а - набережная р. Кальмиус (возле ресторана «Аркадия»)

Буденновский район

ул. Кедрина, 1а - пруд «Заперевальный»

Калининский район

ул. Сигова, 52 - пикник-парк «Роща»

Кировский район

ул. Чекалина, 55 - водоем «Чистые пруды»

Куйбышевский район

проспект Б. Хмельницкого, 67 г - пляж ресторана «Piu gusto»

Ленинский район

ул. Квиринга, 71 а - пруд Кирша (стрелковый комплекс «Артемида»)

Петровский район

п. Кременец, ул. Бойцовая - водоем №2 («Бродский»)

Пролетарский район

ул. Новодружинская - водоём №75

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ИСТОЧНИК KP.RU