Крещение в Донецке 2020: полный список мест, где можно будет окунуться в прорубь
Власти Донецка организовали десять мест, где на Крещение в Донецке в 2020 году можно будет окунуться в прорубь.
В Калининском, Буденовском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Петровском и Пролетарском районах будет по одному проруби. В Ворошиловском - три. В Киевском районе нельзя будет искупаться.
Одно из самых популярных мест, где дончане смогут пройти обряд омовения – лодочная станция в парке Щербакова.
- В освященную прорубь можно будет окунаться с 9.00, - рассказали «КП» в администрации города Донецка. – Там будут организованы торговые точки, бесплатное угощение чаем и палатка с подогревом для переодевания.
Места массового купания в Донецке:
Ворошиловский район
Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова - лодочная станция
Ворошиловский район
Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова - 2-ой городской ставок
Ворошиловский район
ул. Набережная, 153 а - набережная р. Кальмиус (возле ресторана «Аркадия»)
Буденновский район
ул. Кедрина, 1а - пруд «Заперевальный»
Калининский район
ул. Сигова, 52 - пикник-парк «Роща»
Кировский район
ул. Чекалина, 55 - водоем «Чистые пруды»
Куйбышевский район
проспект Б. Хмельницкого, 67 г - пляж ресторана «Piu gusto»
Ленинский район
ул. Квиринга, 71 а - пруд Кирша (стрелковый комплекс «Артемида»)
Петровский район
п. Кременец, ул. Бойцовая - водоем №2 («Бродский»)
Пролетарский район
ул. Новодружинская - водоём №75
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ИСТОЧНИК KP.RU