Прогноз погоды на неделю: на Крещение 19 января в Донецке ожидается снег и 5 градусов мороза
Канун Старого Нового года сегодня порадовал дончан солнечной погодой. Ночной мороз –4 градуса сменился днем на потепление в +4 градуса. А какой ожидается погода в Донецке и ДНР на этой неделе рассказали в МЧС Республики.
- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР в Республике на текущей неделе без существенных осадков, 19 января вероятны осадки в виде снега и мокрого снега. Основной фон температуры воздуха от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, – сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Республики Наталья Гетова.
Солнечная комфортная погода продержится до четверга, 16 января. А начиная с пятницы небо затянут облака, усилится северо-восточный ветер.
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ИСТОЧНИК KP.RU