Прогноз погоды на неделю: на Крещение 19 января в Донецке ожидается снег и 5 градусов мороза

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:54:18+03:00

После Рождества дончане готовятся встретить Старый Новый год и Крещение Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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Канун Старого Нового года сегодня порадовал дончан солнечной погодой. Ночной мороз –4 градуса сменился днем на потепление в +4 градуса. А какой ожидается погода в Донецке и ДНР на этой неделе рассказали в МЧС Республики.

- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР в Республике на текущей неделе без существенных осадков, 19 января вероятны осадки в виде снега и мокрого снега. Основной фон температуры воздуха от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, – сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Республики Наталья Гетова.

Солнечная комфортная погода продержится до четверга, 16 января. А начиная с пятницы небо затянут облака, усилится северо-восточный ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU