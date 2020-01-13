2020-01-13T14:23:47+03:00
Политика

«На лодках по ледяной воде Северского Донца» Жители ЛНР нелегально переплыли на территорию Украины, чтобы получить свои пенсии

Восьмерых нелегалов задержали украинские пограничники
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские пограничники задерживали пенсионеров-нелегалов на броневиках с пулеметами – вдруг пожилые люди отстреливаться будут. Фото: пресс-служба Лисичанского погранотрядаУкраинские пограничники задерживали пенсионеров-нелегалов на броневиках с пулеметами – вдруг пожилые люди отстреливаться будут. Фото: пресс-служба Лисичанского погранотряда
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Восемь жителей Кировска (на Украине город переименован в Голубовку) из ЛНР нелегально пересекли линию разграничения, переплыв Северский Донец на лодках (и это в мороз по ледяной воде!). Потом сели в поджидавшие их машины. Дальнейший путь лежал в Сватово - за пенсиями. На перекрестке дорог между селами Орехово-Донецкое и Муратово нелегалов и задержали украинские пограничники.

В Личсичанском погранотряде отчитались о поимке «опасных преступников». Про существование тайного пути им сообщил некий бдительный житель. Операция по задержанию нелегалов прошла успешно. На перекрестке дорог между селами Орехово-Донецкое и Муратово пограничники остановили два автомобиля «Рено». Кроме водителей, в машинах находилось восемь жителей Кировска.

Задержанные признались, рядом с селом Трехизбенка они переправились на лодках по ледяной воде Северского Донца. На другом берегу уже ожидали две машины. Кировчане ехали в Сватово для получения украинских пенсий.

Возле села Трехизбенка восемь жителей Кировска рискнули плыть на лодках по ледяной воде Северского Донца. Фото: yandex.ru/maps

Возле села Трехизбенка восемь жителей Кировска рискнули плыть на лодках по ледяной воде Северского Донца. Фото: yandex.ru/maps

- Кировчане и не только они часто таким способом ездят на «ту сторону» к родственникам и за соцвыплатами, - рассказывает местный житель Андрей. – А куда людям деваться? Между Украиной и ЛНР только один пункт пропуска, да и тот пеший – в Станице Луганской. Можно проехать через Горловку в ДНР. Но это далеко и сложно – между двумя республиками тоже пограничный контроль. Вот и пользуются услугами перевозчиков.

Кстати, минувшим летом в Луганской области на территории Украины задержали троих граждан незалежной. Житель Сватовского района и двое его знакомых из Троицкого района занимались нелегальной переправкой людей через границу с Россией и ЛНР. «Накрыли» группу во время попытки провезти четырех граждан Республики Шри-Ланка из Российской Федерации на Украину.

Сейчас уголовное дело на перевозчиков передано в суд. Им светит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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