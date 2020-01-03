Рядом с Ясиноватой в Донбассе могут открыть новый пункт пропуска

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:51:35+03:00

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После пятилетнего перерыва снова пошли пригородные поезда до станции Скотоватая в поселке Верхнеторецкое Донецкой области. Эта новость местечкового значения может стать нечто большим для жителей Донбасса. Не исключено, что в будущем здесь откроют новый пункт пропуска.

Накануне нового года «Укрзализныця» возобновила движение пригородных поездов на участке Фенольная (Новгородское) – Скотоватая (Верхнеторецкое), которого не было с 2014 года. На участке проверили и подготовили инфраструктуру, восстановили здание вокзала Скотоватая. И запустили две пары пригородных электропоездов. Они ходят до Славянска через Константиновку, Дружковку и Краматорск. Кстати, из Константиновки отправляются пассажирские поезда во многие города Украины. К тому же Скотоватая находится на железнодорожной линии, ведущей из Константиновки в Ясиноватую на территории ДНР.

- Если удастся наладить мирный процесс урегулирования конфликта в Донбассе, то в этом месте можно открыть новый контрольно-пропускной пункт, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – На встрече в Париже лидеров стран «нормандского формата» обсуждался вопрос новых КПП. Участок Ясиноватая-Константиновка очень удобен не только для пешеходного и автомобильного сообщения, но и железнодорожного. В случае снятия экономической блокады можно возобновить грузоперевозки в больших объемах между ДНР и Украиной.

Впрочем, политолог опасается, что украинская армия может сорвать этот процесс.

- Президент Зеленский слабо контролирует действия своих военных. А многие генералы намерены продолжать боевые действия, - отмечает Кузьменко. Да и нацисты способны перекрыть движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU