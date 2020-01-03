В январе на Украине грядет битва за пенсии для жителей республик Донбасса

После обмена пленными на Украине вновь заговорили о проекте закона № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Документ упрощает получение жителями ДНР и ЛНР украинских пенсий. В Новогодние праздники уже успели обменяться разными мнениями на сей счет правозащитники и чиновники из правительства. Ожидается, что в январе эта тема станет предметом горячих обсуждений. И президент Владимир Зеленский окажется в очень щекотливой ситуации.

Напомним, накануне встречи в Париже лидеров стран «нормандского формата» в Киеве с большой помпой презентовали проект закона № 2083-д. Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко уже тогда предрекал, что это лишь «вишенка на торте», которую Зеленский хочет продемонстрировать перед лидерами Германии и Франции для поднятия своего реноме. На самом деле Украина просто не состоянии выполнить такие обязательства.

ПРОЕКТ ЗАКОНА ЗАСУНУЛИ В ЯЩИК

Действительно после Парижа председатель Верховной рады Украины (ВРУ) Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект, не является приоритетным в парламенте. И в повестке дня не находится. Одна из инициаторов проекта закона - глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отреагировала на слова спикера. Она заявила, что документ планируют рассмотреть уже в январе. Можно не сомневаться, что когда украинские парламентарии вернутся с каникул, в Верховной раде и за ее стенами развернется нешуточная борьба.

Кабинет министров уже пошел в наступление. Пока Зеленский в Новогоднем обращении вешал народу лапшу на уши про то, что в единой Украине все жители равны, чиновник из правительства начертил жирный крест на ближайших перспективах для пенсионеров Донбасса.

- Для Евросоюза выплата пенсий на «оккупированной» территории – это правозащитный вопрос. Это очень важный нюанс. Но одно дело хотеть что-то сделать, а другое – иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас в нынешней реальности таких возможностей нет, - считает вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Со слов Кулебы выходит следующее: проект закона № 2083-д - это лишь «хотеть что-то сделать». А в реальности отсутствует возможность исполнить закон даже если его примут. И далее следует старая песня о главном – «морковка для осликов» будет только после «деоккупации» Донбасса.

Вице-премьер, мягко говоря, лукавит. В силах правительства уже сегодня решить многие проблемы пенсионеров ДНР и ЛНР.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИДЕТ НЕПРИКРЫТЫЙ САБОТАЖ

Координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» (фонд участвовал в подготовке проекта закона) Дарина Толкач на днях рассказала, как Кабинет министров игнорирует выплату долгов. Выяснилось, что Министерство социальной политики до сих пор не приняло особый порядок, который должен был позволить Пенсионному фонду выплачивать долги по пенсиям. Эти долги скопились перед жителями ДНР и ЛНР, которые с начала конфликта не получали выплаты. А еще перед пенсионерами-переселенцами, которым периодически эти выплаты приостанавливали. На начало декабря 2019 года Пенсионный фонд Украины задолжал пенсионерам из неподконтрольного Донбасса 86 млрд гривен (свыше 223 млрд рублей).

- Порошенковское правительство Владимира Гройсмана еще в апреле 2018 года приняло постановление об особом порядке выплаты долгов по пенсиям, - говорит политолог Дмитрий Кузьменко. - Уже давно в Кабмине не осталось и следа от Гройсмана, а пенсионерам из республик Донбасса так и не возвращают долги. Даже тем из них, кто регулярно ездит в незалежную за своими кровными.

Кузьменко считает, что по отношению к жителям Донбасса нынешнее правительство ничем не отличается от Кабмина Гройсмана. В этой ситуации Зеленский оказывается перед дилеммой, чью позицию занять: новоявленных чиновников или правозащитников и части депутатского корпуса.

- Да и перед Европой президенту-комику не хочется позориться, - отмечает политолог. – Зеленскому придется искать компромисс. Думается, что законопроект претерпит немалые изменения, но все же будет принят после нескольких попыток.

ЧТО ОБЕЩАЮТ ДОНЧАНАМ

Напомним, что же обещают депутаты и правозащитники в проекте закона № 2083-д.

Жители ДНР и ЛНР смогут получить свою пенсию без справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Для этого нужно будет обратиться в любое местное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Отменят обязанность предоставлять бумажные документы, свидетельствующие о праве получать пенсию. Пенсия в таком случае будет рассчитываться на основании информации из реестра застрахованных лиц и назначаться на основе данных, имеющихся в ПФУ.

Механизм идентификации пенсионеров сохраняется, но проходить ее нужно будет раз в полгода, а не в два месяца, как сейчас. Порядок установит Кабинет министров.

В документе прописаны нормы, которые позволяют докупить страховой стаж без применения штрафных санкций. Это позволит получить пенсию жителям, которые достигли пенсионного возраста, но из-за войны не имеющих достаточного страхового стажа, учтенного на Украине.

Обещают вернуть невыплаченные пенсии в полном объеме. Причем не только за последние три года, как это предусмотрено сейчас, а за весь период конфликта. Часть долга - за 12 месяцев - выплачивается одновременно. А остальная сумма погашается ежемесячно равными частями, не превышающими месячного размера пенсии. Причем долг начнут возвращать, начиная со следующего месяца с момента обращения.

Пенсию и долги будут выплачивать только на подконтрольных Киеву территориях. Очень важный момент для пенсионеров, которые по состоянию здоровья и иным причинам не могут ездить на Украину за своими кровными. Подать заявление о перерасчете пенсии, возврате долга и даже получить выплату смогут представители пенсионеров при наличии доверенности, заверенной украинским нотариусом.

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