2019-12-02T18:17:46+03:00
Политика

Нужно лишь 50 миллиардов: Украина придумала, как по-новому платить пенсии жителям республик Донбасса и вернуть им долги

В Верховной раде подготовили проект закона, но для его выполнения понадобится много денег, которых в казне нет
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сотни тысяч пожилых жителей республик Донбасса ежемесячно пересекают линию разграничения, чтобы получить украинскую пенсию. Фото: Фейсбук/Евгений КАПЛИНСотни тысяч пожилых жителей республик Донбасса ежемесячно пересекают линию разграничения, чтобы получить украинскую пенсию. Фото: Фейсбук/Евгений КАПЛИН
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В Верховной раде подготовили проект закона, который уже в 2020 году значительно упростит выплату пенсий жителям республик Донбасса. Также предусмотрена процедура возврата долгов и получения пенсий маломобильным людям, которые не в состоянии ездить в незалежную. Причем специалисты отмечают, что документ имеет все шансы быть принятым. Но при этом сомневаются, что у Киева найдутся для его выполнения 50 миллиардов гривен (130 миллиардов рублей) в год.

Что же предлагает законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Вот главные его пункты.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ДЕПУТАТЫ

Жители ДНР и ЛНР смогут получить свою пенсию без справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Для этого нужно обратиться в любое местное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Отменяется обязанность предоставлять бумажные документы, свидетельствующие о праве получать пенсию. Пенсия в таком случае будет рассчитываться на основании информации из реестра застрахованных лиц и назначаться на основе данных, имеющихся в ПФУ.

Механизм идентификации пенсионеров сохраняется, но проходить ее нужно будет раз в полгода, а не в два месяца, как сейчас. Порядок установит Кабинет министров.

В документе прописаны нормы, которые позволяют докупить страховой стаж без применения штрафных санкций. Это позволит получить пенсию жителям, которые достигли пенсионного возраста, но из-за войны не имеющих достаточного страхового стажа, учтенного на Украине.

Обещают вернуть невыплаченные пенсии в полном объеме. Причем не только за последние три года, как это предусмотрено сейчас, а за весь период конфликта. Часть долга - за 12 месяцев - выплачивается одновременно. А остальная сумма погашается ежемесячно равными частями, не превышающими месячного размера пенсии. Причем долг начнут возвращать, начиная со следующего месяца с момента обращения.

Пенсию и долги будут выплачивать только на подконтрольных Киеву территориях. Очень важный момент для пенсионеров, которые по состоянию здоровья и иным причинам не могут ездить на Украину за своими кровными. Подать заявление о перерасчете пенсии, возврате долга и даже получить выплату смогут представители пенсионеров при наличии доверенности, заверенной украинским нотариусом. Заказать доверенность можно в любой юридической фирме, коих в городах ДНР и ЛНР предостаточно.

Кстати, губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на неподконтрольную территорию Донбасса, но для этого нужны изменения в законодательстве. А еще помочь с доставкой пенсий маломобильным жителям могут представители Красного Креста.

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ ДЛЯ «НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ»

- Ситуация, когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию - ненормальная. Мы вернемся к практике всех цивилизованных стран, где граждан не дискриминируют только потому, что они попали в эпицентр конфликта и стали его жертвами, - заявил по поводу подготовленного документа председатель комитета Верховной рады по вопросам прав человека, «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец.

Этот комитет участвовал в разработке проекта закона. Для изучения ситуации члены комитета вместе с Лубинцом целую неделю провели в Донбассе. Также к подготовке документа привлекались комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, агентство ООН по вопросам беженцев и правозащитные организации. Среди авторов законопроекта депутаты Дмитрий Лубинец, Галина Третьякова, Юлия Тимошенко, Наталья Королевская и еще 13 нардепов из различных фракций. По оценке политологов такой состав позволит набрать 226 необходимых для принятия решения голосов.

- В предыдущем созыве украинского парламента тоже готовили законопроекты, упрощающие получение пенсий жителям ДНР и ЛНР, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Но они месяцами и годами не рассматривались в сессионном зале. Руководство Верховной рады во главе с Андреем Парубием не пропускало важные для дончан и луганчан документы. Сейчас иная ситуация. Однако окончательно принимать решение в Киеве будут после встречи лидеров стран «нормандской четверки в Париже 9 декабря.

Донецкий политолог считает, что документ не случайно был обнародован накануне саммита. Таким образом, нынешние украинские власти стремятся продемонстрировать готовность взять на себя содержание всех пенсионеров республик Донбасса. В отличие от команды Петра Порошенко, которая свалила груз ответственности за пожилых людей на республики и Россию.

- Но я бы пока не спешил радоваться за пенсионеров Донбасса, - предостерегает Дмитрий Кузьменко. – Еще неизвестно, чем закончится встреча в Париже. К тому же у Киева сейчас нет средств для решения столь масштабной задачи. По оценке украинских экспертов, для выплат понадобится минимум 50 миллиардов гривен (130 миллиардов рублей. – Авт.) в год. В Пенсионном фонде без того сейчас не хватает 30 миллиардов гривен. В Киеве уже звучат предложения о перераспределении средств госбюджета. Что неизбежно приведет к противостоянию.

УКРАИНСКИЙ СЛОН МОЖЕТ РОДИТЬ МЫШЬ

Тем временем, одна из авторов законопроекта глава комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова уже заявила о необходимости доработать механизм получения пенсий.

- Есть много опасений относительно того, как эту пенсию будут получать, каков будет механизм, – сообщила Третьякова.

Поэтому может так случиться, что в 2020 году «украинский слон родит мышь». Не стоит забывать, что и Кабинет министров Украины способен внести свою негативную лепту в исполнение (вернее - в невыполнение!) закона. И тогда обещанная для всех жителей республик Донбасса пенсия может оказаться очередной декларацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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