Крещение в Донецке 2020: погода, места для купаний и рекомендации медиков

В воскресенье, 19 января, Крещение в Донецке 2020. В этот день люди троекратно погружаются в прорубь.

По прогнозам синоптиков, крещенский день в Донецке будет пасмурным без осадков. Температура воздуха - минус три градуса.

Врачи предупреждают, что совершать омовение можно не больше 15 секунд и только в специально оборудованных местах («КП» опубликует полный список пригодных для этого водоемов).

Считается, если на Крещение искупаться в проруби, то можно избавиться от многих болезней. Однако это не всегда так. Более того - неподготовленный человек за зимнее купание может жестоко расплатиться тяжелой простудой, обострением хронических заболеваний или даже инсультом.

- Категорически запрещается купаться людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкое сужение сосудов может привести даже к инфаркту миокарда или инсульту, - прокомментировала «КП» столичный врач-кардиолог Наталья Смирнова.

Также нельзя погружаться в ледяную воду и тем, у кого какие-либо проблемы с легкими. Неспроста на берегу водоемов, где можно окунаться в прорубь, всегда работает полевая кухня, где предлагают горячий чай.

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