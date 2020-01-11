Украинские военные сначала «потеряли» 12 приборов ночного видения, а теперь - 50 радиостанций американского производства
Проверяющие штаба ООС в подразделениях 46-й бригады не досчитались пятидесяти радиостанций американского производства.
Об этом на пресс-конференции в Луганске рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- Члены комиссии вскрыли недостачу пятидесяти радиостанций Harris из США. Сейчас проводится разбирательство, - отметил Яков Осадчий.
Ранее сообщалось, что сотрудники военной службы правопорядка в одной из бригад вооруженных формирований выявили недостачу двенадцати поставленных из Америки приборов ночного видения.
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ИСТОЧНИК KP.RU