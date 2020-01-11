2020-01-11T15:11:27+03:00
Политика

Бывший украинский солдат Виталий Кулагин, перешедший на сторону ДНР, не считает себя предателем

Он пошел на этот шаг из-за рукоприкладства командиров, плохого питания и закупки топлива за счет рядовых
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Бывший украинский солдат Виталий Кулагин, перешедший на сторону ДНР, не считает себя предателем. Фото: u-f.ruБывший украинский солдат Виталий Кулагин, перешедший на сторону ДНР, не считает себя предателем. Фото: u-f.ru
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Украинский солдат Виталий Кулагин, перешедший на сторону ДНР, готов в суде доказать, что он - не дезертир. Управление Народной милиции сегодня опубликовало по этому поводу его заявление.

Боец 56-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных формирований Украины Кулагин покинул военную часть в декабре прошлого года из-за рукоприкладств командиров, плохого питания и закупки топлива для печей за счет солдат. А недавно в Фейсбуке появилось сообщение пресс-службы указанной бригады, где утверждается, что Кулагин самовольно покинул часть и является «предателем родины» и «трусом».

- Предателем я себя не считаю, и это должен решить суд, - говорится в заявлении Виталия Кулагина. - Все свои задачи, которые передо мной ставили, я выполнял. Если бы я был плохим солдатом, меня бы давно уволили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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