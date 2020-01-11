11 Янв. 2020 2020-01-11T08:13:20+03:00

В ДНР пригрозили последствиями за выпуск в Украине консервов «Сепар в сметане». Фото: ВКонтакте

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Украинские радикалы наплевали на мораль в своем стремлении поддерживать в обществе высокий накал вражды. Об этом заявил советник руководителя Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Андрей Бедило, комментируя производство тушенки на западной Украине из «сепаратистов».

Украинские СМИ сообщили, что в Винице на прилавках появились мясные консервы «Сепар в сметане», «Сепар в масле», «Снегирь православный» («с мощами Кобзона» - уточняется на этикетке) и «Сепар луганский» («выдержанный»). Производство тушенки с кощунственными названиями наладил член партии «Европейская Солидарность» бывшего президента Украины Порошенко - Александр Грамарчук.

- Консервы с этикетками «Сепар в сметане», «Снегирь православный» и мерзкое уточнение «с мощами Кобзона» выглядят не только цинично, а и тянут за собой серьезные последствия. Мы наблюдаем на Украине использование «Окон Овертона». То, что еще вчера казалось немыслимым, сегодня становится нормой, - отметил Андрей Бедило.

При этом в Киеве проигнорировали «шуточную» продукцию.

- Почему украинское правительство не реагирует? - задаются вопросом блогеры.

- Это соответствует политике президента Зеленского и его команды. Сегодня ты ешь «Сепара в сметане», а завтра - «Пофсоюзника в томате, - прокомментировал советник главы Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика».

ИСТОЧНИК KP.RU