С 1 февраля в ДНР будут новые тарифы на электроэнергию

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:08:35+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин поручил Правительству с 1 февраля 2020 года установить новые тарифы на электроэнергию для потребителей

Об этом сказано в Уставе №369 от 26.12.2019 г. Документ опубликован на официальном сайте ДНР 9 января 2020 года.

«Правительству ДНР установить с 1 февраля 2020 года тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, в зависимости от объемов потребления», — говорится в Указе.

- Думаю, тарифы возрастут, - говорит жительница поселка Октябрьский Оксана Васильева. – Обещали поднять пенсии и зарплаты бюджетникам, так что вполне логично, что электроэнергия и коммуналка подскочат тоже. Конечно, у нас это все гораздо дешевле, чем на Украине. Тем не менее, жизнь тоже дорогая! Я работаю реализатором на рынке, торгую хозяйственными сумками, пакетами. Еле свожу концы с концами. А мама получает пенсию – около 4 тысяч рублей. Получит, заплатит коммуналку, зайдет в аптеку, и все – пенсии нет! С января будет больше 5 получать. Мои соседи по рынку такого же мнения - платить за свет будем больше!

Кстати, в Республиканской службе по тарифам ДНР "КП" подтвердили, что тарифы изменятся. Их сначала опубликуют на официальном сайте Правительства, официальном сайте ДНР, а потом - в службе по тарифам ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU